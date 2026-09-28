Черговий спортивно-політичний скандал розгортається в Україні. Тепер – шахи проти Подоляка, і ми будемо бачити, кому буде шах і мат. Отже, у чому звинувачують радника Офісу президента Михайла Подоляка.

Заява Федерації шахів України

26 вересня 2026 року на Генеральній Асамблеї Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) було обрано нового президента організації. Ним став Тимур Турлов, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України і введеними в дію Указом Президента України. Крім того, за наявною інформацією, проти Турлова готуються інші дієві санкції.

На засіданні Генеральної Асамблеї Тимур Турлов оголосив, що на посади віце-президентів ФІДЕ призначено громадянина України Михайла Подоляка і громадянина російської федерації (рф) Павла Колобкова.

Федерація шахів України заявляє, що:

1. Не уповноважувала громадянина України Михайла Подоляка представляти ФШУ у ФІДЕ. Михайло Подоляк не має відношення до Федерації шахів України та шахового життя в Україні.

2. Громадянин рф Павло Колобков, колишній міністр спорту рф, не може обіймати посади в ФІДЕ, так як членство федерації шахів рф у ФІДЕ на даний час призупинено.

3. ФШУ вимагає не призначати Михайла Подоляка і Павла Колобкова на посади віце-президентів ФІДЕ.

ФШУ вважає, що дії Михайла Подоляка, вчинені під час повномасштабної збройної агресії рф, підривають суверенітет та негативно впливають на імідж України.

ФШУ просить Службу безпеки України дати оцінку діям Михайла Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України.

ФШУ також закликає українську громадськість та засоби масової інформації дати належну оцінку діям Михайла Подоляка. Коли ви будете чути сигнал тривоги, звуки шахедів, ракет і вибухи, знайте: в цей час Михайло Подоляк співпрацює з росіянами як віцепрезидент ФІДЕ.

Передісторія скандалу

Ще 21 вересня у соцмережах Турлов написав, що Україна повинна «мати голос» всередині шахової спільноти. За його словами, після «нещодавніх розмов» з Подоляком він би хотів особисто запросити його «втілити в життя представництво України у керівництві ФІДЕ».

«Україна — одна з найсильніших шахових держав світу. Її видатні традиції дали світові покоління видатних шахістів і тренерів. Навіть у надзвичайно складний для країни час українські шахи залишаються сильними та користуються повагою на міжнародному рівні», — написав Турлов.

У коментарях Подоляк погодився доєднатися до керівництва ФІДЕ і заявив, що зацікавлений у тому, щоб міжнародні федерації «залишили позаду інтриги та політику».

«Я хочу, щоб вони зосередилися на поверненні до своїх основних цілей: просуванні гуманізму та рішучості, а також досягненні лідерства через чесну та відкриту конкуренцію. Звісно, я також дуже зацікавлений у тому, щоб ФІДЕ відновила свою історичну славу як “столиця” інтелектуального спорту», — написав Подоляк.

На це відреагувала Федерація шахів України. Там заявили, що в організацію зверталися президенти національних шахових федерацій, спортсмени й інші люди, які були обурені тим, як Турлов і Подоляк ігнорують ФШУ під час визначення представника України в керівництві ФІДЕ, повідомляло Громадське.

Так, у Федерації шахів України заявили, що не підтримують на виборах президента ФІДЕ кандидатуру Тимура Турлова, і що він не звертався до них з пропозицією делегувати представника України до його команди.

Сам Турлов з жовтня 2022 року перебуває під санкціями РНБО.

Крім того, ФШУ не уповноважувала Михайла Подоляка представляти Федерацію шахів України в команді Турлова.

«Михайло Подоляк ніяк не стосується Федерації шахів України та шахового життя України, ніколи жодним чином не допомагав і не сприяв ФШУ, а також не мав ніякого відношення і до ФІДЕ», — заявили в організації.