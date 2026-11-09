За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент рф, який видавав себе за співробітника Служби та коригував удари по Очакову, повідомили в Управлінні СБ України в Миколаївській області.

Зловмисник видавав себе за «заступника начальника обласного управління Служби» та коригував російські обстріли Очакова.

Для конспірації він носив тактичний одяг і використовував підроблене посвідчення співробітника СБУ, яке виготовив власноруч.

Встановлено, що агент фіксував розташування Сил оборони, по яких рашисти готували удари ствольною та реактивною артилерією із тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його за місцем проживання у квітні 2024 року.

Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував мешканець Очакова, який потрапив у поле зору рашистів, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Після вербування зрадник отримав завдання на виявлення місць базування українських військових у портовому місті та інших населених пунктах Миколаївщини.

Задокументовано, як, маскуючись під українського спецслужбіста, агент об’їжджав місцевість на своєму авто і фіксував на смартфон локації Сил оборони.

Крім цього, після російських обстрілів він збирав інформацію про наслідки ворожих «прильотів» для підготовки нових та коригування повторних атак рф.

Під час обшуків у зловмисника виявлено одяг, фейкове посвідчення та мобільний телефон із доказами його роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи та розслідування проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ спільно зі слідчими СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.