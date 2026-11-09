Про це президент Зеленський повідомив після розмови.

-Говорив із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Розповів про ситуацію в дипломатії. Активно готуємося по кожному з питань, яке є в адженді зустрічі в Абу-Дабі. З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від Росії.

Пан Прем’єр-міністр не раз говорив, зокрема й російському очільнику, що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати.

Важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни. Одним із напрямів може бути продовольча безпека. Ми обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі.

Росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей в різних країнах. Домовились, що команди будуть на звʼязку щодо цих та інших двосторонніх питань.