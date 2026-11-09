“Уже майже дві тисячі будинків у Миколаєві з теплом”! – з гордістю повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

-Опалювальний сезон у місті розпочався 3 листопада. Інформую про поточний стан підключення житлових будинків та закладів соціальної сфери.

«Миколаївоблтеплоенерго»

✅ Житловий фонд – з теплом 1209 будинків із 1230.

✅ Освіта – усі школи (44 із 44) та дитячі садки (42 із 42).

✅ Лікувальні заклади – 22 із 22.

✅ Спорт – 13 закладів із 13.

✅ Культура – 20 закладів із 25.

✅ Соціальний захист – 6 закладів із 6.

Подачу теплоносія до житлових будинків забезпечено. За окремими адресами тепла поки немає. Щоб з’ясувати причини, потрібно звернутися до своєї керуючої компанії або теплопостачальника.

ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

✅ Житловий фонд – з теплом 561 будинок із 746.

✅ Освіта – усі школи (16 із 16) та дитячі садки (20 із 20).

✅ Лікувальні заклади – 17 із 17.

✅ Спорт – 5 закладів із 5.

✅ Культура – 2 заклади із 15.

✅ Соціальний захист – 4 заклади із 5.

Власні котельні

✅ Дахові котельні БКБ – запущено 31 із 41.

✅ Освіта – школи (2 із 3 закладів) та всі дитячі садки (8 із 8).

✅ Лікувальні заклади – 14 із 14.

✅ Спорт – 12 закладів із 12.

✅ Культура – 11 закладів із 17.

✅ Соціальний захист – 6 закладів із 7.

Сєнкевич підкреслив, що за прийняття та розподіл тепла всередині будинку відповідає його балансоутримувач – керуюча компанія або ОСББ.

-Саме вони мають видалити повітря із системи та, за потреби, перезапустити окремі внутрішньобудинкові мережі. У разі відсутності тепла звертайтесь до своєї управляючої компанії або ж повідомляйте на гарячу лінію Контакт-центру (0512) 75-15-88 або пишіть у Facebook Контакт-центру Миколаївської міської ради.