“Уже майже дві тисячі будинків у Миколаєві з теплом”! – з гордістю повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
-Опалювальний сезон у місті розпочався 3 листопада. Інформую про поточний стан підключення житлових будинків та закладів соціальної сфери.
«Миколаївоблтеплоенерго»
✅ Житловий фонд – з теплом 1209 будинків із 1230.
✅ Освіта – усі школи (44 із 44) та дитячі садки (42 із 42).
✅ Лікувальні заклади – 22 із 22.
✅ Спорт – 13 закладів із 13.
✅ Культура – 20 закладів із 25.
✅ Соціальний захист – 6 закладів із 6.
Подачу теплоносія до житлових будинків забезпечено. За окремими адресами тепла поки немає. Щоб з’ясувати причини, потрібно звернутися до своєї керуючої компанії або теплопостачальника.
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
✅ Житловий фонд – з теплом 561 будинок із 746.
✅ Освіта – усі школи (16 із 16) та дитячі садки (20 із 20).
✅ Лікувальні заклади – 17 із 17.
✅ Спорт – 5 закладів із 5.
✅ Культура – 2 заклади із 15.
✅ Соціальний захист – 4 заклади із 5.
Власні котельні
✅ Дахові котельні БКБ – запущено 31 із 41.
✅ Освіта – школи (2 із 3 закладів) та всі дитячі садки (8 із 8).
✅ Лікувальні заклади – 14 із 14.
✅ Спорт – 12 закладів із 12.
✅ Культура – 11 закладів із 17.
✅ Соціальний захист – 6 закладів із 7.
Сєнкевич підкреслив, що за прийняття та розподіл тепла всередині будинку відповідає його балансоутримувач – керуюча компанія або ОСББ.
-Саме вони мають видалити повітря із системи та, за потреби, перезапустити окремі внутрішньобудинкові мережі. У разі відсутності тепла звертайтесь до своєї управляючої компанії або ж повідомляйте на гарячу лінію Контакт-центру (0512) 75-15-88 або пишіть у Facebook Контакт-центру Миколаївської міської ради.