Мінкульт представив алгоритм дій з повернення культурних цінностей України під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи.

Міністерстві культури України

В Музеї історії міста Києва відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи щодо повернення культурних цінностей України. Мінкульт координує цю роботу разом з Офісом Генерального прокурора, СБУ, БЕБ, Нацполіцією, Службою зовнішньої розвідки України, Держмитслужбою, МЗС, Мін’юстом, а також за участі музейної спільноти, громадських організацій та міжнародних партнерів.

Під час засідання учасники обговорили фіксацію та документування втрат державної частини Музейного фонду України, результати спільної роботи за чотири роки повномасштабної війни та подальші кроки з пошуку і повернення викрадених предметів.

Члени Міжвідомчої робочої групи зосередилися на алгоритмах формування доказової бази у межах кримінальних проваджень щодо злочинів проти культурної спадщини, взаємодії між Мінкультом, Офісом Генерального прокурора та Національною поліцією для оголошення музейних предметів у міжнародний розшук через Interpol, а також на синхронізації даних між Реєстром Музейного фонду України та іншими державними ресурсами й міжнародними платформами.

Іван Вербицький представив алгоритм дій з пошуку, розшуку культурних цінностей України. Серед його основних етапів: пошук, встановлення місця знаходження, підтвердження приналежності Україні, розслідування та повернення в Україну. Заступник Міністра окреслив й чіткі способи взаємодії задіяних державних органів.

«Усвідомлюючи масштаби втрат, яких Україна зазнала ще під час Другої світової війни, а також наслідки повномасштабного вторгнення рф у 2022 році — розграбування музеїв, архівів, бібліотек, незаконне вилучення та вивезення культурних цінностей, — для Мінкульту питання повернення цих цінностей є пріоритетом державної політики», — підкреслив заступник Міністра культури України Іван Вербицький.

Заступниця Міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар повідомила, що Реєстр Музейного фонду України продовжує доопрацьовуватися, зокрема й з урахуванням потреб правоохоронців і міжнародної взаємодії. Вона також підкреслила, що частина інформації в реєстрі доступна лише уповноваженим органам.

«Реєстр стане центральною базою, з якою працюватимуть музеї, правоохоронці та міжнародні партнери. Дані будуть збігатися українською та англійською мовами, з коректною транслітерацією, щоб уникнути помилок у міжнародному розшуку», — наголосила заступниця Міністра.

Очікується, що виконання стратегічних завдань забезпечить:

створення дієвої системи пошуку та повернення незаконно вивезених культурних цінностей на базі Реєстру Музейного фонду України;

формування публічного національного переліку викрадених музейних предметів;

подання оповіщень про викрадені культурні цінності через інформаційну систему Interpol;

імплементацію норм Директиви 2014/60/ЄС до українського законодавства;

системну підготовку доказової бази для повернення викрадених культурних цінностей в Україну.

Представники Міністерства культури наголосили, що повернення культурних цінностей — це довгострокова системна робота. Її результат залежить від поєднання вдалих правових інструментів та цифрових рішень, активної міжнародної співпраці та щоденної координації між органами влади, експертами й громадськими організаціями.

Учасники Міжвідомчої робочої групи відвідали виставку «Повернення памʼяті. Викрадене мистецтво в музейних артпринтах. Херсонська колекція». Це спільний виставковий проєкт Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка та VIVID FUSION, який повертає у видимість те, що сьогодні є недоступним фізично. На виставці представлені 30 артпринтів робіт із колекції Херсонського художнього музею. Оригінали цих творів були викрадені російськими окупантами, але збережені у цифровому форматі й відтворені у вигляді точних, високоякісних артпринтів.

