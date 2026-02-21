На Мюнхенській безпековій конференції Google презентував дослідження про цифрову стійкість урядів.

Досвід України — у центрі уваги, зазначають в Мінцифри і пояснюють, чому.

«Наші сервіси працюють на захищених технологіях:

ШІ-помічник Дія.AI — перший національний ШІ-агент, що надає державні послуги. Він працює на моделі Gemini, яка сертифікована за найвищими стандартами безпеки. Головне — повна приватність: модель лише обробляє запити, але не зберігає ваші дані та не використовує їх для донавчання.

Будуємо національну велику мовну модель на базі Gemma. Завдяки відкритості моделі Gemma Україна зможе розгорнути модель на власній суверенній інфраструктурі, зберігаючи повний контроль над даними.

Хмарні технології. Завдяки переходу із локальних сервісів в Україні на хмарні рішення від Google ми захистили державні дані від російських ракетних та кібератак, що були націлені на фізичну інфраструктуру. Хмара створює умови, коли система автоматично перевіряє кожен вхід і пристрій. Це створює рівень безпеки, недосяжний для застарілих локальних систем.

Наш досвід цифровізації стає прикладом для демократичного світу, зокрема країн НАТО», – зауважили в Мінцифри.

