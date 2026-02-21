Про злочин повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

-Нікополь. Місто, яке щодня живе під російськими обстрілами. І місто, де 10-річна дівчинка загинула не від ворожої ракети – а від рук людини, яка мала бути її родиною.

19 лютого о 17:30 до реанімації Нікопольської міської лікарні без свідомості доставили 10-річну дівчинку. Внутрішньочерепна гематома. Закрита черепно-мозкова травма. Мозкова кома. Через декілька годин дитини не стало.

Дорогою до медзакладу 23-річна мачуха спочатку стверджувала, що дитина впала на вулиці. Потім змінила версію: розлютилась, бо дівчинка взяла її косметику. Вдарила. Та впала, вдарилась об підлогу.

Але зовнішній стан дитини свідчив, що насильство тривало значно довше. Численні синці та гематоми, рвані рани на шиї від нігтів, сліди ударів різного ступеня давності.

Згодом мачуха визнала, що застосовувала фізичне насильство, пояснюючи свої дії тим, що дівчинка «не слухалася» і є їй «нерідною».

Батько на момент трагедії був на роботі. За його словами, нічого у стані доньки, що викликало б у нього занепокоєння, не помічав. На обліку соцслужб родина не перебувала. Через дистанційне навчання фізичний стан дитини залишався й поза увагою педагогів. Фактично вона залишалася з жорстоким поводженням наодинці.

Підозрювану затримано, їй вручено підозру за ч. 2 ст. 121 КК України − умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть дитини. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про тримання її під вартою.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України). Перевіряються факти можливого катування.

У родині є ще двоє рідних обом батькам малолітніх дітей − хлопчик 2024 р. н. та дівчинка 2022 р. н. Їхній стан задовільний, а безпека на контролі. Вони перебувають з батьком.

Захист прав дітей є одним із моїх особистих пріоритетів. Ми бачимо факти, які складно прийняти як реальність. Але говоритимемо про них без замовчування. Бо кожен дорослий має чітко розуміти: насильство над дітьми − неприйнятне. Покарання буде максимальним.

І ось на зараз вже відомо, що за клопотанням керівника Нікопольської окружної прокуратури, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.