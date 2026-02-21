У Самарській області ЗСУ завдали удару «по двох промислових майданчиках», заявив раніше губернатор.

Нафтогірський газопереробний завод (АТ «НГПЗ») — промислове підприємство з переробки попутного нафтового газу, розташоване у місті Нафтогорську Самарської області. Завод відіграє важливу роль у утилізації та переробці вуглеводневої сировини регіону та входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

Удар, “за основною версією, був завданий ракетою “Фламінго” – як і удар по Воткінському ракетному заводу”, стверджує “Радіо Свобода”.

