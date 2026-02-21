Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує припинити аварійні постачання електроенергії до України, якщо президент Володимир Зеленський «не відновить постачання нафти» до понеділка, 23 лютого.

Про це він написав у соцмережах.

“З початку війни Словаччина допомагає Україні. Наразі на нашій території перебуває близько 180 000 українців, ми надаємо гуманітарну допомогу та організовуємо спільні урядові зустрічі. Ми робимо для України значно більше, ніж деякі інші країни.

Український президент відмовляється розуміти наш мирний підхід, і, оскільки ми не підтримуємо війну, він поводиться зловмисно по відношенню до Словаччини. Спочатку він зупинив постачання газу до Словаччини, що завдало нам збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік. Тепер він зупинив постачання нафти, що спричинило нам додаткові збитки та логістичні труднощі.

Якщо Захід не переймається тим, що газопровід «Північний потік» був підірваний, Словаччина не може сприймати словацько-українські відносини як односторонній квиток, який приносить користь лише Україні. Словаччина — горда і суверенна країна, а я — гордий і суверенний словак. Якщо постачання нафти до Словаччини не буде відновлено в понеділок, я попрошу державну акціонерну компанію SEPS припинити аварійне постачання електроенергії до України. Тільки в січні 2026 року ці аварійні поставки, необхідні для стабілізації української енергосистеми, були потрібні в два рази більше, ніж протягом усього 2025 року.

З огляду на неприйнятну поведінку президента Зеленського щодо Словаччини, яка розглядає її як ворожу країну, я вважаю абсолютно правильним, що відмовився залучати Словацьку Республіку до останнього військового кредиту для України на суму 90 мільярдів євро”, — зазначив Фіцо у дописі в X.

Нагадаємо, нафтопровід “Дружба”, який іде через Україну, був підірваний і зазнав руйнувань внаслідок ракетно-дронової атаки РФ. Україна замість «Дружби» пропонує ЄС нафтопровід «Одеса-Броди» – ЗМІ. Але складається враження, що дії Орбана і Фіцо заздалегіть були узгоджені з РФ.