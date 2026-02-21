На зараз відомо, що за допомогою ракет «Фламінго» було уражено акціонерне товариство «Воткінський завод» у місті Воткінськ (РФ).

Завод займається виготовленням ракетних двигунів для ракет «Іскандер» та міжконтинентальних балістичних ракет (зокрема ракети «Орешнік»). Ураження підтверджено — було влучання у виробничі цехи.

Денис Штіллерман, співвласник компанії Fire Point, що виробляє ракети «Фламінго», загадково опублікував відео з пусками ракет.

«Відео без контексту. Контекст згодом», — написав він.