Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб
танків – 11 685 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.
артилерійських систем – 37 429 (+42) од.
РСЗВ– 1 651 (+2) од.
засоби ППО – 1 303 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+1) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.
крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 79 295 (+183) од.
спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Дані уточнюються.