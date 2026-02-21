Гендиректор АТ Укрпошта Ігор Смілянський закликав НАБУ перевірити джерела фінансування «Гончаренко центрів» депутата Олексія Гончаренка.

Про це Смілянський написав у соцмережах, передає hromadske.

За його словами, згідно з декларацією, депутат «не може утримувати понад 40 “Гончаренко центрів”», на обслуговування яких нібито щомісяця йде «понад три мільйони гривень». На думку Смілянського, ці заклади мають ознаки «прихованої політичної реклами», адже «центри мають назву “Гончаренко”, при цьому він нібито не має стосунку до їх фінансування».

«Попросив НАБУ розкласти це по поличках. Так само як і інші моменти, де офіційні доходи не стикуються зі статками. Як на мене, спонсорська діяльність тестя з “Газпрому” мала б уже скінчитися», — заявив Смілянський.

Що передувало конфлікту?

Напередодні Гончаренко писав, що направив депутатське звернення до Офісу генерального прокурора, СБУ, НАБУ та національної поліції щодо діяльності Смілянського й президента «Київської школи економіки» Тимофія Милованова.

Народний депутат звинуватив гендиректора «Укрпошти» у відсутності звітності щодо коштів з акції, коли «Укрпошта» направляла одну гривню з кожної посилки у благодійний фонд «Київська школа економіки».

Гончаренко стверджує, ніби Ігор Смілянський «платив Милованову десятки або сотні мільйонів гривень за якісь невідомі послуги».

Сам Смілянський зазначає, що «Укрпошта» з фондом приватного університету зібрали понад 110 мільйонів гривень і передали на потреби Збройних сил України, на будівництво бомбосховищ для шкіл, підтримку лікарень та притулків для тварин.

Фінансування «Гончаренко центрів»

В інтерв’ю Данилу Мокрику депутат Гончаренко говорив, що окрім українських спонсорів, освітні заклади фінансують, зокрема, Університет Пенсильванії (University of Pennsylvania, UPenn), Lord Ashcroft Foundation, німецька агенція допомоги GIZ, два тайванські університети та інші, а більшість приміщень надають партнери безплатно.

Мокрик зазначив, що один із зазначених спонсорів — агрохолдинг Ukrlandfarming, власнику якого, Олегу Бахматюку, НАБУ і САП повідомили про підозру у справі про одержання 5,5 мільйона доларів та понад 21 мільйон євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ у жовтні 2022 року. Гончаренко сказав, що звинувачення проти Бахматюка не доведені в суді.

У травні 2025 року у своєму розслідуванні Bihus.Info виявили, що власниками двох компаній, які зазначені як спонсори «Гончаренко центрів», є помічники народного депутата.

