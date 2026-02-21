Вночі ворог знову атакував Одесу безпілотниками. Відомо про пошкодження інфраструктури, чотирьох житлових будинків в різних районах міста та навчального закладу.

Як повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, постраждав чоловік. З опіками його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.

Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога.

Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки.

Жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою єВідновлення, а також із міського бюджету.