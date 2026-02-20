Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Нагадаємо, що у січні 2025 року СБУ затримала головного психіатра ЗСУ – за час війни розбагатів на понад $1 млн (ФОТО).

Як повідомляють в пресцентрі СБУ, за матеріалами справи, посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів США тіньового «прибутку».

Наразі додатково встановлено, що фігурант легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів.

Встановлено, що серед таких «активів» – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він «записав» на свого пасинка.

Також він оформив на своїх дітей три авто марки БМВ (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

