За дорученням Спецалізованої екологічної прокуратури Окружна прокуратура міста Миколаєва до Миколаївського окружного адміністративного суду пред’явила позов в інтересах держави до Миколаївської міської ради про визнання протиправною бездіяльність та зобов’язання вжити заходів до ліквідації несанкціонованого звалища твердих побутових відходів по вул. Дачній мікрорайону Тернівка міста Миколаєва.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Встановлено, що внаслідок неконтрольованого вивезення сміття на земельній ділянці площею майже 1 га утворилося стихійне сміттєзвалище твердих побутових відходів. Проте, міськрадою при наявності повноважень заходи до ліквідації несанкціонованого звалища не вживаються.

Реагуючи на порушення, окружна прокуратура звернулася до суду з позовом щодо вжиття заходів Миколаївською міською радою з ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища.

Наразі судом відкрито провадження у справі, її розгляд триває.

