Україна цього року може експортувати військових товарів і послуг на кілька мільярдів доларів після видачі перших дозволів на іноземні продажі в умовах війни та розглядає можливість запровадження податку на такий експорт.

Про це агентству Reuters розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян, пише ЛБ.

На початку місяця державна комісія, що видає відповідні ліцензії під час воєнного стану, схвалила більшість із 40 заявок від підприємств оборонної промисловості на експорт матеріальних засобів і послуг.

Після повномасштабного вторгнення Москви у лютому 2022 року Україна припинила експорт озброєнь і значною мірою покладалася на постачання від партнерів для оборони від російських сил. Водночас Київ спрямував значні ресурси на розвиток власної оборонної промисловості, особливо у сферах безпілотників і ракет.

Говорячи про експортний потенціал цього року, Алоян зазначив, що, з урахуванням готової продукції, запчастин, компонентів і послуг, які можуть бути надані, “це становить кілька мільярдів доларів”. За його словами, загальний потенціал значно вищий, ніж довоєнні обсяги експорту.

Однак він применшив значення розмов про негайний експортний бум для виробників та розробників зброї. Чиновник сказав, що власні військові потреби України мають бути на першому місці, оскільки російські війська просуваються на сході країни, а авіаудари завдають ударів по містах і селах, розташованих далеко від лінії фронту.

За словами Алояна, союзники України, зокрема Німеччина, Велика Британія, США, країни Північної Європи, три держави Близького Сходу та щонайменше одна азійська країна, виявляють інтерес до її передових оборонних технологій. Одна з близькосхідних країн, яка має тривалу історію військово-технічного співробітництва з Україною, вивчає можливості у сфері дронів і важкої техніки.

Пріоритет в експорті надаватиметься державам, які є найсильнішими союзниками Києва у війні. Україна також прагне розвивати спільні підприємства та інші форми кооперації з іноземними партнерами, щоб залучати фінансові ресурси, створювати нові ланцюги постачання озброєнь на фронт і отримувати доступ до нових технологій. Це важливіше, ніж простий продаж готової продукції.

Виробники оборонної продукції закликають відновити експорт, попереджаючи про ризик втрати позицій на світовому ринку озброєнь. Деякі вже створили дочірні компанії за кордоном.

Україна також розглядає можливість запровадження податку на оборонний експорт. Хоча остаточного рішення ще немає, Алоян вважає, що це дозволить державі спрямувати отримані доходи на фінансування власних недоукомплектованих військових потреб.

За його словами, серед схвалених заявок немає експорту готової зброї. Більшість спрямована на реімпорт озброєнь в Україну для використання на фронті. Частина пов’язана з обладнанням для українсько-американської програми FrankenSAM, яка створює системи ППО шляхом поєднання радянських комплексів України із західними ракетами.