В Україні люди стали одружуватись частіше: на 10 шлюбів припадає 7 розлучень. Загалом 165 587 пар вступили в подружнє життя у 2025 році, повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

За даними Міністерства юстиції та Державної судової служби, кожна четверта нова родина утворилася у Києві. Загалом шлюбів побільшало лише у 3 регіонах: Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. А кожне п’яте розлучення відбулося через ДРАЦС.

Для порівняння, у 2024 році кількість нових та розірваних шлюбів була майже однакова, а у 2021 році – 10 шлюбів на 6 розлучень.

Суттєво поменшало шлюбів наДонеччині:- 40%. Відчутне скорочення також на Черкащині (-15%) та Рівненщині (-14%).

2 773 пари уклали торік шлюбні договори та засвідчили їх у нотаріусів. Це стільки ж, як й у 2024, однак на третину менше до 2021 року.