З 14 по 18 лютого у Миколаєві відбувся чемпіонат України серед юніорів та юніорок зі стрибків на батуті та Командний чемпіонат України зі стрибків на батуті.

Миколаївські спортсмени, вихованці міської КДЮСШ «Перемога», здобули низку нагород, повідомили в Миколаївській міськраді.

Так, І місце посіли Тимофій Петрик (командні змагання) та Ірина Толмачова (командні змагання), ІІ місце Тимофій Петрик (індивідуальні стрибки), ІІІ місце – Тимофій Петрик (синхронні стрибки).

У командних змаганнях І місце посіла Ірина Толмачова, ІІІ місце – Тимофій Петрик.

Також Тимофій Петрик виконав норму майстра спорту України та виборов право на участь у чемпіонат Європи серед юніорів зі стрибків на батуті, який відбудеться в квітні 2026 року.

Тренує спортсменів Олена Мовчан.

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсменка з Миколаєва розгорнула на Кіліманджаро прапор міста та присвятила сходження українським воїнам