Очільники міністерств оборони Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії на Польщі обговорили підтримку України та поточні потреби Києва у відсічі російського вторгнення. Також міністри домовилися спільно розвивати дронові технології. До зустрічі доєдналися чиновники з НАТО та ЄС, а також міністр оборони України Михайло Федоров, який поділився українським досвідом розробок безпілотних систем.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

До Європейської групи п’яти E5 входять п’ять європейських держав із найбільшими видатками на оборону. Цю групу створили у 2024 році для поглиблення безпекової співпраці в Європі. Ця зустріч стала вже сьомою в рамках роботи групи.

Цьогоріч до наради приєдналися заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська та Висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Також у форматі відеоконференції виступив міністр оборони України Михайло Федоров.

Учасники конференції домовилися спільно розвивати оборонні проєкти, налагоджувати воєнну співпрацю, а також збільшити розмір видатків на оборону до 5% свого ВВП.

Також посадовці обговорили продовження допомоги Україні у військовому, політичному та промисловому вимірах. Була на порядку денному і протидія гібридним загрозам країн НАТО та випрацювання спільних безпекових політик.

«Наше головне завдання — бути настільки сильними, щоб ніхто ніколи не подумав напасти на країни Європейського Союзу, включаючи країни E5. Ми підходимо до всіх зобов’язань солідарно. У Польщі слово «солідарність» має особливе значення — це цінність, яка привела нас до свободи. Солідарність означає двосторонні дії: допомога нужденним та взаємна підтримка. Ми надаємо підтримку, але також знаємо, що за потреби можемо розраховувати на підтримку наших союзників», — наголосив віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Під час конференції учасники підписали декларацію про стратегічну співпрацю щодо низьковитратних ефекторів та автономних платформ (LEAP). Ця ініціатива передбачає розробку сучасних, масштабованих та економічно ефективних систем озброєння, що реагують на динамічно мінливий характер сучасних збройних конфліктів.

