Європейська комісія звернулася за роз’ясненнями до Білого дому після того, як Верховний суд США скасував масштабні тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом, у своєму знаковому рішенні, яке може мати наслідки для Євросоюзу.

Про це пише Еuronews, передає Інше ТВ.

Суд ухвалив, що Трамп перевищив свої повноваження, ввівши тарифи майже на всі товари, що ввозяться до США, відповідно до закону, який використовується лише у надзвичайних ситуаціях, що ставить під сумнів життєздатність угоди, укладеної ЄС та Вашингтоном минулого літа.

“Ми залишаємось у тісному контакті з адміністрацією США і намагаємося прояснити, які кроки вони мають намір зробити у відповідь на це рішення”, – заявив у п’ятницю заступник головного прес-секретаря Європейської комісії Улоф Гілл після оприлюднення рішення.

Угода між ЄС та США, підписана в липні минулого року головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та президентом Дональдом Трампом, встановлювала загальні 15-відсоткові тарифи на експорт ЄС та знижувала до нуля мито на американські промислові товари, це було зроблено на користь Вашингтона.

У рамках угоди Брюссель також зобов’язався закуповувати американські енергоносії на суму 750 мільярдів доларів до 2028 року та інвестувати 600 мільярдів доларів у стратегічні галузі США.

Постанова ставить під сумнів дійсність угоди, починаючи з тарифів, які вже виплачені європейськими компаніями, які тепер визнані незаконними американським судом, і закінчуючи майбутніми зобов’язаннями.

“Ми приймаємо до відома рішення Верховного суду США та ретельно його аналізуємо”, – додав представник Комісії.

Угоду між ЄС та США критикують як незбалансовану

Рішення Верховного суду, швидше за все, викличе серйозні питання як щодо довговічності угоди, так і законності тарифів, які вже сплачують компанії ЄС.

У рішенні, ухваленому в п’ятницю шістьма голосами проти трьох, вища судова інстанція США заявила, що Трамп не може юридично обґрунтувати запровадження масштабних тарифів, посилаючись на надзвичайну економічну ситуацію.

Постанова відноситься до так званих “взаємних” тарифів, запроваджених Трампом у “День визволення” минулого року. Воно не стосується галузевих заходів, у тому числі 50-відсоткових мит, які наразі введені на сталь та алюміній.

Постанова також ставить під сумнів повну реалізацію угоди у Європі.

Бернд Ланге, голова Комітету з міжнародної торгівлі Європейського парламенту, скликав на понеділок позачергове засідання, щоб оцінити наслідки ухвали, оскільки палата готується до голосування щодо реалізації угоди, укладеної минулого літа.

Наразі законодавці ЄС шукають поправки, які б дозволили блоку розірвати поточну угоду в 2028 році або призупинити її, якщо Трамп знову загрожуватиме територіальній цілісності Євросоюзу, як він зробив це в січні над Гренландією.

Невизначеність навколо угоди може спонукати членів Європейського парламенту відкласти голосування. Рішення додає невизначеності для європейських компаній, які можуть суттєво змінити тарифний режим чи навіть отримати право на компенсацію.

Проте це також може створити правову невизначеність для експортерів, які не знають, які умови застосовуються.

“Бізнес по обидві сторони Атлантики залежить від стабільності та передбачуваності торговельних відносин, – заявив представник компанії. – Тому ми продовжуємо виступати за низькі тарифи та працювати над їх зниженням”.

