Президент України Володимир Зеленський заявив у п’ятницю AFP, що його країна не програє війну проти Росії, захопила сотні квадратних кілометрів у новому контрнаступі, і що європейські війська повинні бути розгорнуті прямо на передовій після будь-якого припинення вогню.

Лідер України дав ексклюзивне інтерв’ю AFP напередодні чотириріччя російського вторгнення, в той час як результат війни – або форма будь-якої угоди про припинення бойових дій – все ще висить на волосині.

Його оцінка виснажливого конфлікту пролунала в той час, коли президент США Дональд Трамп тисне на Київ, щоб він уклав угоду з Москвою, і під час однієї з найважчих зим для виснаженого населення та розтягнутих військових сил України.

«Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми її точно не програємо, точно. Питання в тому, чи переможемо ми», – сказав Зеленський журналістам AFP у президентському палаці в столиці України.

«Це питання, але це дуже дороге питання», – додав Зеленський.

Найсмертоносніша війна в Європі з часів Другої світової війни, розв’язана, коли Володимир Путін наказав російським військам перетнути український кордон 24 лютого 2022 року, призвела до загибелі десятків тисяч мирних жителів і сотень тисяч військовослужбовців з обох боків.

Цієї зими російські війська різко посилили кампанію систематичних ударів по українських енергетичних об’єктах, атаки, які залишили мільйони людей у ​​холоді та темряві на тижні за мінусової температури.

А тепер Вашингтон і Москва чинять тиск на Київ, щоб той віддав Кремлю Донбас, що перебуває під загрозою, у будь-якій угоді про припинення чотирирічної війни.

«І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, забирайтеся з Донбасу», – сказав Зеленський про східний регіон, який Росія вважає своїм.

Україна просувається на півдні

Переговори за посередництва США в Женеві на початку цього тижня не змогли досягти прогресу в ключовому питанні території в будь-якій угоді про припинення конфлікту.

Москва пообіцяла захопити весь Донбас силою, якщо Київ не виведе війська, а Путін не виявляє жодних ознак компромісу щодо своїх жорстких вимог припинити чотирирічне вторгнення.

Однак Україна все ще контролює близько однієї п’ятої частини сильно промислово розвиненої та укріпленої Донецької області, тоді як Росія захопила приблизно всю Луганську область. Ці дві області разом називаються Донбасом.

Україна неодноразово виключала виведення своїх військ з регіону, заявивши, що такий крок лише підбадьорить Росію.

Вимога поступитися територією Росії пролунала в той час, коли сили Києва, за словами Зеленського, набирають позицій у контратаках вздовж південної лінії фронту.

«Я не вдаватимуся в надто багато подробиць», – сказав Зеленський про досягнення, – «але сьогодні я можу привітати, перш за все, нашу армію – всі сили оборони – тому що станом на сьогодні звільнено 300 (квадратних) кілометрів».

Він не сказав, за який термін, і AFP не змогло перевірити це твердження.

Військові блогери припустили, що деякі з цих успіхів могли бути досягнуті завдяки масштабним перебоям в роботі інтернет-терміналів Starlink на всьому українському фронті, після того як власник мережі Ілон Маск закрив їх після звернення Києва.

Зеленський сказав, що Київ скористався ситуацією, але визнав AFP, що українські війська також зазнали перебоїв через перебої.

«Є проблеми, є виклики», – сказав Зеленський.

Але невдачі, з якими зіткнулася російська сторона, «набагато серйозніші».

Окрім вимоги територіальних поступок, Сполучені Штати та Росія тиснуть на Україну, щоб вона провела президентські вибори в рамках свого масштабного плану мирної угоди.

Зеленський, який заявив, що Україна може провести голосування лише після закінчення війни, сказав, що Росія наполягає на швидкому голосуванні лише тому, що Кремль хоче усунути його від влади.

«Давайте будемо чесними – росіяни просто хочуть мене замінити», – сказав Зеленський.

Гарантії безпеки

«Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться її руйнівного впливу», – додав він.

Український лідер протягом усього вторгнення відкидав можливість проведення виборів, враховуючи, що мільйони українців були змушені покинути країну через бойові дії або живуть на окупованій території.

Він посилався на перешкоди для проведення будь-якого голосування під час бойових дій, зокрема в містах, які бомбардуються Росією.

Зеленський також сказав, що він ще не вирішив, чи буде балотуватися на майбутньому голосуванні.

48-річний колишній комік, який здобув переконливу перемогу на виборах 2019 року, заявив, що голосування може бути проведене в Україні лише за умови, що її союзники нададуть надійні гарантії безпеки, щоб запобігти російським атакам.

У п’ятницю він заявив AFP, що Київ хоче, щоб європейські війська, які мають бути розгорнуті в Україні у разі припинення бойових дій, були розташовані ближче до лінії фронту.

«Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і, звичайно, українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій», – сказав Зеленський.