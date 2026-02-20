Президент Зеленський підсумував пройдений етап переговорів у Женеві після доповіді переговорної групи.

-Була детальна доповідь нашої переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. Обговорили, зокрема, аспекти, які неможливо було озвучувати в телефонному режимі. Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив.

Ми вважаємо, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні. Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним.

Українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені. Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату. Команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом.

Хочу окремо відзначити наших європейських партнерів: Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати. Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси. Дякую всім, хто з Україною!