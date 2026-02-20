За місцем мешкання фігурантки правоохоронці вилучили пакети з alpha-PVP. Слідчі поліції затримали її у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєний злочин жінці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскайцією майна.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання 46-річної місцевої жительки правоохоронці вилучили 32 грами наркотичної речовини. За результатом висновку проведеної експертизи вилучене є психотропною речовиною alpha-PVP.

Слідчі затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їй про підозру у незаконному придбанні, зберіганні психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків до фігуранки та коло осіб, причетних до вказаного злочину.

