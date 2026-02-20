Пілотний проєкт єЧек — це державна програма електронних чеків у банкінгу українців.

Про запуск пілотного проєкту повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

«Пілот вже працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС Укрнафта.

Це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці.

Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування», – пояснила Юлія Свириденко і додала, що на час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки — цифровий і паперовий.

Підприємців запрошують до тестового етапу проєкту та переходу на ефективнішу та сучаснішу модель роботи. Деталі участі в пілоті — за посиланням https://echeck.me.gov.ua

