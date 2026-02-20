Державна інспекція енергетичного нагляду України забезпечує контроль за справедливим та рівномірним розподілом електричної енергії між споживачами.

Враховуючи значну кількість звернень щодо дотримання графіків погодинних відключень (ГПВ), розпочато позапланові перевірки операторів системи розподілу у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) спрямовані на перевірку дотримання операторами системи розподілу вимог законодавства у сфері електроенергетики під час застосування обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам.

Зокрема, перевіряється:

правильність складання ГПВ;

фактичне виконання затверджених ГПВ;

недопущення нерівномірного розподілу обмежень електропостачання між споживачами;

захист прав споживачів на отримання електричної енергії в умовах дефіциту потужності в енергосистемі.

Мета таких перевірок – забезпечення рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів. У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести ГПВ у відповідність до вимог нормативно-правових актів.

За результатами перевірок будуть надані рекомендації та приписи, виконання яких Держенергонагляд триматиме на контролі.