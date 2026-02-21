

Спираючись на понад 100 інтерв’ю з високопоставленими чиновниками розвідки та іншими інсайдерами з багатьох країн, ця ексклюзивна розповідь The Guardian детально розповідає про те, як США та Велика Британія розкрили плани Володимира Путіна щодо вторгнення, і чому більшість Європи, включаючи президента України Володимира Зеленського, відкинула їх. З наближенням четвертої річниці вторгнення та вступом світу в новий період геополітичної невизначеності європейські політики та розвідувальні служби продовжують виносити уроки з невдач 2022 року.

Телефонна розмова

Вільям Бернс подолав пів світу, щоб поговорити з Володимиром Путіним, але врешті довелося задовольнитися телефонною розмовою. Це був листопад 2021 року, і американські розвідувальні агентства протягом попередніх тижнів фіксували сигнали про те, що Путін може планувати вторгнення в Україну. Президент Джо Байден відправив Бернса, директора ЦРУ, попередити Путіна, що економічні та політичні наслідки такого кроку будуть катастрофічними.

П’ятнадцять років тому, коли Бернс був послом США в Москві, Путін був відносно доступним. За проміжні роки влада російського лідера сконцентрувалася, а його параноя посилилася. Від часу появи Covid мало хто отримував особисту аудієнцію. Путін перебував у своєму розкішному маєтку на узбережжі Чорного моря, дізналися Бернс та його делегація, і можливий лише телефонний контакт.

Безпечна лінія була готова в кабінеті в будівлі президентської адміністрації на Старій площі в Москві, і знайомий голос Путіна пролунав у слухавці. Бернс виклав переконання США, що Росія готується до вторгнення в Україну, але Путін проігнорував його і продовжив викладати власні тези. Його розвідувальні служби повідомили йому, сказав він, що за горизонтом Чорного моря ховається американський військовий корабель, оснащений ракетами, які можуть дістати його місцеперебування за кілька хвилин. Це, на його думку, свідчення стратегічної вразливості Росії в однополярному світі, де домінують Сполучені Штати.

Розмова, а також три жорсткі очні зустрічі з найвищими посадовцями безпеки Путіна здалися Бернсу надзвичайно тривожними. Він залишив Москву набагато більш стурбованим перспективою війни, ніж був до поїздки, і передав своє інтуїтивне відчуття президентові.

«Байден часто ставив питання так/ні, і коли я повернувся, він запитав, чи вважаю я, що Путін це зробить», — згадував Бернс. «Я сказав: „Так“».

Через три з половиною місяці Путін наказав своїй армії увійти в Україну — це стало найдраматичнішим порушенням європейського порядку безпеки з часів Другої світової війни. Історія розвідувального підґрунтя тих місяців — як Вашингтон і Лондон отримали настільки детальну та точну інформацію про воєнні плани Кремля і чому розвідувальні служби інших країн їм не повірили — досі не розповідалася повністю.

Українські бійці Національної гвардії займають позиції в центрі Києва на початку війни. Фотографія: Gleb Garanich/Reuters

Цей матеріал базується на інтерв’ю, проведених протягом останнього року з понад сотнею інсайдерів розвідки, військових, дипломатів і політиків в Україні, Росії, США та Європі. Багато хто говорив на умовах анонімності через чутливість або секретність подій; ті, кого цитують на ім’я, згадуються з посадами на той час.

Це історія блискучого розвідувального успіху, але водночас кількох розвідувальних провалів. По-перше, для ЦРУ та МІ-6, які правильно оцінили сценарій вторгнення, але не змогли точно передбачити результат, вважаючи швидке захоплення Росії неминучим. Глибше — для європейських служб, які відмовлялися вірити, що повномасштабна війна в Європі можлива в XXI столітті. Вони пам’ятали сумнівний розвідувальний кейс, представлений для виправдання вторгнення в Ірак два десятиліття тому, і з осторогою ставилися до довіри американцям у тому, що здавалося фантастичним прогнозом.

Тіла ексгумують з масової могили в Ізюмі, Харківська область, у вересні 2022 року. Британські та американські розвідувальні служби припускали, що російські сили швидко окупують Україну. Фотографія: Gleb Garanich/Reuters

Найкритичніше — український уряд був абсолютно неготовим до наступу, президент Володимир Зеленський місяцями відкидав дедалі наполегливіші американські попередження як панікерство і придушував останні занепокоєння серед власної військової та розвідувальної еліти, яка врешті робила обмежені спроби готуватися за його спиною.

«У останні тижні керівники розвідки починали розуміти, настрій змінився. Але політичне керівництво просто відмовлялося це прийняти аж до самого кінця», — сказав один американський розвідувальний чиновник.

Через чотири роки з цих подій є багато уроків щодо того, як збирається та аналізується розвідувальна інформація. Можливо, найактуальніший, коли світ здається більш непередбачуваним, ніж будь-коли в новітній історії, — це небезпека відкидати сценарій лише тому, що він здається поза межами раціонального чи можливого.

«Я вважав, що докази, які ми їм представили, були переконливими. Це не так, що ми приховали щось, що, якби вони побачили, змінило б усе», — сказав Джейк Салліван, радник президента Байдена з національної безпеки, пояснюючи, чому європейські союзники не повірили американцям. «Вони просто були переконані, що це просто не має сенсу».

Путін починає планувати

ЦРУ дізналося дуже багато про плани Путіна щодо вторгнення в Україну, але одне питання вони так і не з’ясували напевно — коли саме він остаточно вирішив іти ва-банк. Перебираючи докази згодом, як детективи на місці злочину, деякі аналітики агентства вказали на першу половину 2020 року як на найбільш імовірний момент.

У ті місяці Путін ухвалив конституційні поправки, щоб забезпечити собі перебування при владі після 2024 року. Потім, замкнений у ізоляції на місяці через Covid, він поглинав книги з російської історії та розмірковував про своє місце в ній. Влітку жорстоке придушення протестного руху в сусідній Білорусі залишило президента Олександра Лукашенка слабшим і ще більш залежним від Кремля. Це відкрило можливість змусити Лукашенка дозволити використання білоруської території як плацдарму для вторгнення.

Поліція затримує демонстранта в білоруській столиці Мінську в серпні 2020 року. Фотографія: Yauhen Yerchak/EPA

Приблизно в той самий час команда отруювачів ФСБ підсипала нервово-паралітичну речовину «Новічок» у білизну Олексія Навального — єдиного опозиційного політика, який міг би зібрати масову громадську підтримку, — відправивши його в кому. Тоді всі ці події здавалися окремими. Згодом вони почали виглядати як підготовка Путіна перед реалізацією великої української авантюри, яка, на його думку, мала закріпити його роль у історії як великого російського лідера.

Перші натяки на цей план проявилися навесні 2021 року, коли російські війська почали накопичуватися вздовж кордонів України та в окупованому Криму, нібито для навчань. США отримали розвіддані, що Путін може використати щорічну ключову промову, заплановану на 21 квітня, щоб викласти аргументи для військових дій в Україні. Коли Байдену доповіли розвідку за тиждень до промови, він так занепокоївся, що зателефонував Путіну напряму. «Він висловив занепокоєння щодо накопичення військ і закликав до деескалації, а також запропонував саміт у найближчі місяці, що, як ми знали, цікавило Путіна», — сказала Ейвріл Гейнс, директорка національної розвідки Байдена.

Кремль уночі в листопаді 2021 року. Фотографія: Bloomberg/Getty Images

Коли Путін виголосив промову, вона виявилася набагато менш агресивною, ніж очікувалося, а наступного дня російська армія оголосила, що військові навчання на кордоні завершені. Здавалося, пропозиція саміту успішно розрядила загрозу, і коли двоє лідерів зустрілися в Женеві в червні, Путін майже не згадував Україну.

Лише згодом стало зрозуміло чому: він уже вирішив на недипломатичне вирішення.

Підняття тривоги

Через чотири тижні після саміту в Женеві Путін опублікував довгий, розлогий есе про історію України, в якому пішов аж до дев’ятого століття, щоб довести, що «справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією».

Цей текст викликав підозри, але увагу в Лондоні та Вашингтоні незабаром відвернуло хаотичне виведення військ з Афганістану. У вересні російські війська почали нове накопичення вздовж кордонів України; за місяць воно досягло масштабів, які важко було ігнорувати. Вашингтон зібрав нові розвіддані про російські плани — детальніші й набагато шокуючіші, ніж навесні. Раніше припускали, що Росія може спробувати формальну анексію регіону Донбасу або, у максималістському сценарії, прорубати сухопутний коридор через південь України, з’єднавши Донбас з окупованим Кримом. Тепер виглядало так, ніби Путін планує щось значно більше. Він хотів Київ.

Володимир Путін та російські керівники оборони оглядають військові навчання у вересні 2021 року. Фотографія: Alexey Druzhinin/Sputnik/AFP/Getty Images

Багато хто в американській політичній еліті був дуже скептичним, але розвідувальні аналітики були стривожені тим, що бачили. «Надходило достатньо інформації, яка робила зрозумілим, що це вже не віддалена можливість», — сказала Гейнс. Коли Бернс повернувся з Москви, тривожні дзвіночки задзвенів ще голосніше. Байден сказав, що незалежно від того, чи правильна розвідка, час починати планування.

У середині листопада він відправив Гейнс до Брюсселя. Там, на щорічній зустрічі керівників розвідок країн НАТО, вона представила переконання США, що тепер є реальний шанс масового російського вторгнення в Україну. Річард Мур, голова британської МІ-6, її підтримав. Як частина альянсу «П’ять очей» з обміну розвідданими, Британія бачила більшість того, що зібрали США, і мала власні канали, які вказували на можливість вторгнення. Однак основною реакцією в залі був скептицизм. Дехто відкинув ідею вторгнення з ходу. Інші висловлювали страх, що якщо НАТО займе жорстку позицію у відповідь, це може виявитися контрпродуктивним і спровокувати саме той сценарій, про який США заявляли, що турбуються.

Управління цим сприйняттям буде в голові у американців і британців протягом наступних місяців. «Ми мали переконатися, що не зробимо нічого, що дасть їм привід вторгнутися», — сказав Кріс Ордвей, старший чиновник Міністерства оборони Британії, який працював над регіоном. Водночас Лондон і Вашингтон вважали, що Росії потрібно лише два місяці, щоб бути готовою до вторгнення, і вони хотіли підняти тривогу.

Байден наказав своїй команді ділитися з союзниками якомога більшою кількістю розвідданих, щоб допомогти їм зрозуміти, чому Вашингтон так стурбований. Він також запропонував розсекретити частину інформації, щоб потрапити в публічний простір. Це треба було робити обережно, щоб не розкрити, як саме Вашингтон отримав докази. «Це джерела та методи, в які ми вклали кров, піт і сльози, і вони можуть поставити під загрозу життя людей, якщо будуть втрачені», — сказала Гейнс.

Була впроваджена система, за якою чиновники з різних розвідувальних агентств мали «можливість висловитися щодо будь-чого перед тим, як це вийде за двері», щоб нічого не проскочило, що могло б видати джерело. Протягом наступних тижнів США знизили рівень секретності більшої кількості чутливої розвідки, ніж будь-коли в недавній пам’яті, для союзників і часто для широкої публіки теж. «Ми отримували секретні брифінги від американців, а через кілька годин читали точно ту саму інформацію в New York Times», — сказав один європейський чиновник.

Погляд з Києва

Наприкінці жовтня ЦРУ та МІ-6 надіслали меморандуми до Києва з викладом своїх тривожних нових розвідувальних оцінок. Наступного тижня, після візиту Бернса до Москви, двоє американських чиновників, які були в делегації, відокремилися від групи і полетіли до Києва, де проінформували двох старших українських посадовців про страхи США та розмови директора ЦРУ в Москві. «Ми по суті сказали: „Ми продовжимо. Ви побачите розвіддані. Це не звичайне попередження, це дійсно серйозно. Довіряйте нам“», — сказав Ерік Грін, один з американських чиновників. Українці виглядали скептично.

У середині листопада британський міністр оборони Бен Воллес відвідав Київ і сказав Зеленському, що Лондон вважає російське вторгнення тепер питанням «коли», а не «чи». Він закликав Зеленського почати готувати країну до війни. «Не можна відгодовувати свиню в базарний день», — сказав Воллес українському президенту, за словами джерела, поінформованого про зустріч. Зеленський, здавалося, перебував у режимі пасивного слухання.

Зеленський був обраний у 2019 році на платформі мирних переговорів для завершення конфлікту, який Росія розпочала на сході України в 2014 році. Він більше не вірив, що зможе укласти угоду з Путіним, але боявся, що публічні розмови про ще більшу війну спричинять паніку в Україні. Це могло призвести до економічної та політичної кризи, яка б зруйнувала країну, навіть не відправивши жодного російського солдата через кордон. Він підозрював, що це й був план Путіна з самого початку. Він дедалі більше дратувався на американців і британців, які поряд із приватними попередженнями почали говорити про загрозу вторгнення публічно. У листопаді він відправив одного зі своїх найвищих посадовців безпеки в таємній місії до однієї з європейських столиць, щоб передати політичним лідерам через розвідувальні канали повідомлення: тривога щодо війни — фальшива, і все це про спробу США тиснути на Росію.

Жінка проходить повз обстріляні магазини біля залізничного вокзалу в Донецьку, східна Україна, серпень 2014 року. Фотографія: Mstyslav Chernov/AP

Мало хто в Україні вірив, що повномасштабне вторгнення ймовірне, але розвідувальні служби країни фіксували тривожні ознаки зростання російської активності. Іван Баканов, голова СБУ (Служби безпеки України), згадував, що раніше російські спецслужби традиційно намагалися завербувати когось із високопоставлених українських джерел, але в рік перед вторгненням «вони йшли за всіма», включно з водіями та дрібними чиновниками. Часто ці спроби були «під чужим прапором»: російські вербувальники видавали себе за представників однієї з українських розвідслужб.

СБУ також відстежувала таємні зустрічі між офіцерами ФСБ та українськими чиновниками чи політиками. Ці зустрічі часто відбувалися в розкішних готелях Туреччини чи Єгипту, куди українці їздили під виглядом туристів. Росія сподівалася, що ці люди, мотивовані ідеологією, его чи грошима, стануть п’ятою колоною всередині України, коли настане час.

«До того, як я прийшов до СБУ, я теж думав, що з росіянами можна домовитися», — сказав Баканов, який був давнім бізнес-партнером Зеленського і не мав досвіду в розвідці, коли його призначили у 2019 році. «Але коли щодня бачиш, як вони намагаються вбивати і вербувати людей, розумієш, що в них інший план, що вони говорять одне, а роблять інше».

Проте пануючий настрій у Києві був таким, що американські попередження перебільшені. Україна вже вісім років воювала з російськими проксі-силою на Донбасі, але ідея повноцінної війни — з ракетними ударами, танковими колонами та маршем на Київ — здавалася немислимою.

Один європейський розвідувальний чиновник сказав, що ця лінія думок залишалася досить стабільною в брифінгах від українських колег у місяці перед вторгненням. «Повідомлення було: „Нічого не станеться, це все махання шаблею“», — сказав чиновник. «Вони вважали, що абсолютний максимум — це сутичка на Донбасі».

Розвідувальна інформація

Пізніше, коли виявилося, що США та Британія мали рацію з самого початку, багато хто запитував, що саме дозволило їм бути такими впевненими. Чи був кріт у найближчому оточенні Путіна, який передавав плани війни своїм кураторам з ЦРУ чи МІ-6?

«Часто це подається як „ми знайшли плани“, але точно не було так просто», — сказала Гейнс. Найочевиднішим індикатором частково було видно на комерційних супутникових знімках: десятки тисяч російських військ переміщувалися до позицій поблизу кордону з Україною.

Супутникове зображення показує російські війська, розгорнуті в Єльні, Смоленська область, у листопаді 2021 року. Фотографія: AP

«Ці переміщення військ були несподіваними, і треба було дуже постаратися, щоб придумати пояснення, чому це робиться, окрім того, що їх хочуть використати», — сказав старший чиновник британської військової розвідки DI.

Також були перехоплені військові комунікації: жодна з них прямо не згадувала вторгнення, але іноді містила дії, які мало б сенсу лише за умови підготовки до вторгнення. Була й інша інформація з різних джерел, яка вказувала в тому ж напрямку: проросійські групи готували ґрунт в Україні для підтримки військових дій, а в Росії запустили програму збільшення чисельності резервістів. «Вперше ми побачили інформацію, яка вказувала на потенціал дій на захід від Дніпра», — сказала Гейнс, маючи на увазі річку, що ділить Україну навпіл.

Більшість опитаних відмовилися розкривати, яка саме розвідувальна інформація була зібрана, посилаючись на важливість захисту джерел і методів. Але інтерв’ю з десятками людей, які бачили частину або всю доказову базу, дали достатньо підказок.

Двоє джерел вказали на перехоплення від Головного оперативного управління російської армії як ймовірне джерело інформації про вторгнення. Цей департамент очолює генерал-полковник Сергій Рудской — добре відомий військовий планувальник, якого колишній російський військовий інсайдер, що знав його особисто, назвав «найкраще поінформованою людиною всередині Генштабу». Усе стратегічне планування проходить через його тісний підрозділ, розташований у штабі Генштабу в центрі Москви, і саме там розроблялися та вдосконалювалися плани війни, навіть коли інші високі командири армії залишалися в невіданні.

Підготовку можна було помітити й в інших частинах військової та розвідувальної структур, навіть якщо виконавці не знали кінцевої мети. «Більшість людей у Росії не знали про план», — сказав один американський чиновник. «Але щоб зробити його можливим, мало статися достатньо речей, які важко було приховати».

Ветеран-журналіст Боб Вудворд у своїй книзі «Війна» згадав «людське джерело в Кремлі», не даючи деталей. Це цілком можливо — ще в 2017 році ЦРУ вивезло давнє джерело, яке працювало на керівника зовнішньої політики Путіна і роками передавало агентству секрети. Можливо, є й інші, які досі на місці.

Але Путін доклав величезних зусиль, щоб приховати свої наміри навіть від більшості найближчого оточення, і лише жменя людей у російській системі знала про плани вторгнення до кількох тижнів перед початком. Можливо, ЦРУ чи МІ-6 завербували супер-крота прямо поруч із президентом, але ймовірніше, що людські джерела в Росії надавали побічну чи підтверджуючу інформацію, а не ключові деталі. Значна частина ключової розвідки походила з супутникових знімків або перехоплень, зібраних АНБ та GCHQ — американським і британським агентствами сигнальної розвідки, — сказали люди, які це бачили. «Жодного людського джерела не виявлено», — сказав один.

За десять тижнів до вторгнення

До грудня 2021 року США та Британія отримали достатню ясність щодо того, як може виглядати план війни Путіна. У Вашингтоні міжвідомча «тигрова команда» почала збиратися тричі на тиждень, щоб обговорити, як США готуватимуться та реагуватимуть на найгірший сценарій: атаку на всю країну з метою зміни режиму. Але не було твердих доказів, що Путін ухвалив політичне рішення запустити план у дію. І саме тут у всіх інших виникла проблема.

У Парижі та Берліні, так само як і в Києві, розвідувальні служби інтерпретували накопичення військ не як план війни, а як блеф, щоб тиснути на Україну. Британський чиновник військової розвідки сказав, що було вкладено «величезні зусилля», щоб переконати французів і німців, включно з кількома поїздками делегацій для брифінгів. Але розмови в основному зустрічали опір. «Я думаю, вони брали за точку відліку: „Навіщо йому це?“ А ми брали за точку відліку: „Чому б і ні?“ І ця проста семантична різниця може призвести до абсолютно різних висновків», — сказав чиновник.

Солдат бере участь у спільних російсько-білоруських військових навчаннях у вересні 2021 року. Фотографія: Anadolu/Getty Images

Для деяких європейців спогади про спотворену розвідувальну основу вторгнення в Ірак 2003 року підживлювали скептицизм щодо нової тривоги про війну. Один європейський міністр закордонних справ, який попросив не вказувати країну, згадав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, яка стала напруженою: «Я достатньо старий, щоб пам’ятати 2003 рік, і тоді я був одним з тих, хто вам повірив», — сказав міністр Блінкену. Хоча британці та американці ділилися більше, ніж зазвичай, найчутливіша розвідка часто надходила з прихованим походженням, щоб захистити джерела. «Вони нас попереджали, дійсно попереджали», — сказав міністр. «Але казали: „Ви мусите повірити нам на слово“».

Навіть коли 2003 рік не згадувався прямо, чиновники часто відчували його тінь. «Небажання нам довіряти однозначно було спадщиною Іраку», — сказав Джон Форман, військовий аташе Британії в Росії, який скликав щодвотижневі зустрічі військових аташе країн НАТО в Москві в місяці перед вторгненням. Він та його американський колега робили в основному безуспішні спроби переконати європейських колег, що загроза реальна: «Якщо ви показуєте людям речі, а вони все одно не вірять, у вас проблема», — сказав він.

Великою психологічною перешкодою для деяких європейських розвідслужб було те, що вони вважали Путіна переважно раціональним актором і глибоко скептично ставилися до того, що він вирушить на план, який, на їхню думку, ймовірно провалиться. За оцінками Росії, отриманими та зібраними західною службою, Москва вважала, що лише 10% українців чинитимуть опір вторгненню, а решта або активно підтримають, або неохоче приймуть російське захоплення. Це була безнадійно оптимістична оцінка, але навіть 10% населення України — це 4 мільйони людей. Сил, які Росія зібрала, явно не вистачало для боротьби проти такого опору, вважали європейці.

Тренувальні заняття 24-ї механізованої бригади ЗСУ в невідомому місці на сході країни в березні 2025 року. Росія припускала, що переважна більшість українців або підтримає, або прийме захоплення країни. Фотографія: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

«У нас була вся та сама інформація про війська на кордоні, але ми відрізнялися в аналізі того, що в голові в Путіна», — сказав Етьєн де Понсен, французький посол у Києві.

Навіть Польща, традиційно яструбська щодо Росії, не була переконана ідеєю повномасштабного вторгнення. «Ми припускали, що СЗР і ГРУ [розвідслужби] скажуть Путіну, що українці не зустрічатимуть росіян квітами та свіжоспеченими коржиками», — сказав Пьотр Кравчик, голова польської зовнішньої розвідки. Польська служба мала хороший погляд на сусідню Білорусь, де стояли сили, які могли б наступати на Київ з півночі, і вони здавалися найслабшими військами з усіх. «Це були переважно щойно призвані новобранці… їм бракувало боєприпасів, пального, керівництва та підготовки», — сказав Кравчик. Це виглядало як механізм відволікання, щоб відвернути увагу та вогонь України від обмеженого вторгнення на Донбасі, а не як серйозна бойова сила, здатна утримати окупацію більшої частини країни.

Американці, однак, бачили детальне російське планування нового політичного порядку в Україні і дедалі більше переконувалися, що Путін готується до повномасштабного вторгнення з метою зміни режиму. «Він не дивився на меню і не казав: „Можу зробити маленьке, середнє чи велике“», — сказав Салліван. «Він був дуже зосереджений на захопленні Києва».

Плакат із Путіним використовують як мішень для стрільби в Луганській області України на початку 2022 року. Фотографія: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

У Вашингтоні робочим припущенням було, що принаймні на початковій фазі війни Путін матиме успіх. Міністр оборони України Олексій Резніков згадав візит до Пентагону незабаром після вступу на посаду в листопаді 2021 року. Він скептично ставився до тривоги про вторгнення, але бачив, що американці переконані, тому запитав, чи не розглянуть вони відправку більшої кількості та кращої зброї, щоб допомогти захистити його країну від жахів, які вони передбачали. Він отримав тверду відмову.

«Уявіть, що ваш сусід приходить додому з діагнозом раку і йому лишається три дні. Ви запропонуєте йому співчуття, але не дасте дорогих ліків», — сказав Резніков.

За шість тижнів до вторгнення

У першій половині січня американці отримали ще детальнішу інформацію про плани: російські війська вторгнуться в Україну з кількох напрямків, включно з Білоруссю, повітряно-десантні сили висадяться на аеродромі Гостомель під Києвом, щоб розпочати захоплення столиці, і існував план убивства Зеленського. Підготовка до післявоєнної гри на землі також тривала: складалися списки «проблемних» проукраїнських фігур, яких інтернуватимуть або стратять, і проросійських фігур, яких призначать керувати Україною.

Бернс полетів до Києва, щоб особисто проінформувати президента України про те, чого, на думку ЦРУ, ось-ось станеться, але реакція не була такою, на яку він міг сподіватися. Через тиждень Зеленський випустив відеозвернення до українців, закликаючи не слухати тих, хто прогнозує конфлікт. Влітку українці, як і завжди, смажитимуть м’ясо на мангалах, сказав він, наполягаючи, що «щиро вірить», що у 2022 році великої війни не буде. «Дихайте глибоко, заспокойтеся і не біжіть запасатися їжею та сірниками», — сказав він населенню. Це була катастрофічна порада, враховуючи, що незабаром тисячі людей опиняться в активній зоні бойових дій або під російською окупацією.

Українські цивільні відвідують курси бойової та виживальної підготовки на початку 2022 року. Фотографія: Chris McGrath/Getty Images

Зеленський все ще хвилювався, і не без підстав, що паніка через війну може обвалити економіку. Влада сприяла військовим тренувальним курсам, і тисячі українців, наляканих тривогою про війну, записалися. Але глибоко всередині Зеленський, здається, просто не вірив американцям. Частково це було тому, що Захід не говорив в один голос. Лідери Франції та Німеччини, Емманюель Макрон і Олаф Шольц, все ще вірили, що війну можна відвернути переговорами з Путіним. «Британці та американці казали, що це станеться», — сказав один старший український чиновник. «А французи та німці казали йому: „Не слухай цього, це все нісенітниця“».

Через три дні після відеозвернення Зеленського 22 січня британське МЗС випустило заяву, стверджуючи, що Лондон має розвіддані про те, що Росія хоче поставити колишнього українського депутата Євгена Мураєва — маргінальну фігуру з малим громадським профілем — прем’єр-міністром після вторгнення. Для багатьох це звучало абсолютно абсурдно.

«Коли Британія це оголосила, я став ще більш скептичним», — сказав один європейський розвідувальний чиновник. «Це не мало жодного сенсу. Невже росіяни такі дурні?»

За два тижні до вторгнення

До середини лютого британське, американське та деякі інші посольства евакуювали Київ, знищивши чутливе обладнання перед від’їздом. Станція ЦРУ відійшла на секретну базу в західній Україні, залишивши кілька переносних протитанкових ракет у штабі СБУ як прощальний подарунок на виїзді з міста. У Лондоні ключовий персонал Міністерства оборони переїхав у готелі поблизу будівлі міністерства, щоб бути на роботі за хвилини, коли настане момент.

Навіть багато європейських країн знизили присутність у Києві до мінімального складу та склали плани евакуації про всяк випадок. Але Макрон і Шольц все ще вірили, що Путіна можна відговорити від атаки, і обидва поїхали до Москви в лютому, щоб відстоювати дипломатію. Після шести годин переговорів у Кремлі Макрон гордо оголосив, що отримав від Путіна «гарантію», що Росія не загострюватиме напругу.

Щоденне життя триває навколо собору Святої Софії в Києві на початку лютого 2022 року. Фотографія: Anadolu/Getty Images

Американці продовжували інтерпретувати сигнали з Москви зовсім інакше. У останній телефонній розмові Байдена з Путіним 12 лютого він знайшов російського лідера сталево твердим, рішучим і абсолютно не зацікавленим у будь-яких пропозиціях переговорів. Коли він поклав слухавку, Байден сказав своїм помічникам, що час готуватися до найгіршого. Війна неминуча, і вторгнення може статися будь-якого дня.

У дзвінках між Байденом і Зеленським тон іноді ставав напруженим, коли президент США прямо заявляв, що росіяни йдуть на Київ. Розчарований невдачею змусити Зеленського та його команду слухати, Салліван вирішив, що фокус має бути на українських розвідувальних службах і армії, сподіваючись, що вони піднімуть тривогу знизу.

«На кожній зустрічі вони казали мені, що це точно станеться», — згадував український розвідувальний чиновник, який перебував у Вашингтоні, описуючи численні зустрічі з колегами з ЦРУ. «Коли я дивився їм в очі, я бачив, що в них немає сумнівів. І кожного разу вони запитували: „Куди ви заберете президента? Який план Б?“» Він сказав їм, що плану Б немає.

Невелика група офіцерів у ГУР (Головному управлінні розвідки МО України) дійсно почала тихе планування на випадок надзвичайних ситуацій у січні, спонукувана американськими попередженнями та власною інформацією агентства, згадав один генерал ГУР. Під виглядом місячних навчань вони орендували кілька конспіративних квартир навколо Києва та взяли великі суми готівки. Через місяць, у середині лютого, війна ще не почалася, тому «навчання» продовжили ще на місяць.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був розчарований, що Зеленський не хоче вводити воєнний стан, який дозволив би йому переміщувати війська та готувати бойові плани. «Ви збираєтеся битися з Майком Тайсоном, а єдиний ваш попередній бій — це бій подушками з молодшим братом. Шанс один на мільйон, і ви мусите бути готові», — сказав він.

Без офіційного дозволу Залужний робив те небагато, що міг. У середині січня він із дружиною переїхав із квартири на першому поверсі до своєї офіційної резиденції в комплексі Генштабу — з міркувань безпеки та щоб працювати довше. У лютому, як згадав інший генерал, проводилися штабні навчання серед вищого командування армії для планування різних сценаріїв вторгнення. Вони включали атаку на Київ і навіть один сценарій гірший за те, що сталося насправді, — росіяни захоплюють коридор уздовж західного кордону України, щоб зупинити постачання від союзників. Але без санкції згори ці плани залишалися лише на папері; будь-який великий рух військ був би незаконним і важко приховуваним.

У другій половині лютого прикордонна служба України перехопила нову інформацію, яка мала б стати вирішальною: комунікації командира чеченського підрозділу, дислокованого в Білорусі, до Рамзана Кадирова, кремлівського керівника Чечні. Командир доповідав Кадирову, що його люди на місці і незабаром будуть у Києві. Зеленському показали запис, але він залишився не переконаним, за словами добре поінформованого джерела. На засіданнях Ради національної безпеки панувала думка, що повномасштабне вторгнення малоймовірне, а накопичення військ — це про економічний і політичний тиск на Україну.

«Багато з нас були стурбовані, але, мабуть, усі вирішили, що найбезпечніше — погодитися з президентом», — сказав один старший чиновник.

Кілька українських джерел сказали, що, на їхню думку, Зеленський був непохитним у тому, що велике вторгнення немислиме, бо його переконав Андрій Єрмак — керівник Офісу президента і найближчий довірений. Росія діє в сірій, заперечуваній зоні гібридної війни, вважав Єрмак, і не піде на велике, драматичне вторгнення, яке б остаточно розірвало відносини з Заходом.

За три дні до вторгнення

Речі почали прояснюватися 21 лютого, коли Путін зібрав свою Раду безпеки в одному з величних мармурових залів Кремля. Він сидів сам за столом, а його придворні були розсаджені на стільцях через кімнату, незручно далеко від нього. Путін наказав їм по черзі підходити до трибуни і висловлювати підтримку. Офіційно рада обговорювала, чи формально визнати «народні республіки» Донецька і Луганська, які Росія де-факто окупувала з 2014 року, незалежними державами. Але підтекст був очевидним. Це був воєнний комітет.

Путін проводить засідання Ради безпеки 21 лютого 2022 року. Фотографія: Alexei Nikolsky/Kremlin pool/Sputnik/EPA

Багато хто з еліти виглядав приголомшеним, коли Путін викликав їх висловити згоду. Сергій Нарышкін, керівник зовнішньої розвідки, виглядав наляканим і заплутався в словах, заїкаючись через незрозумілу відповідь, що викликало у Путіна зневажливий сміх, перш ніж він урешті отримав згоду.

Один російський інсайдер сказав, що настрій на зустрічі нагадував історичні описи атмосфери в Кремлі навесні 1941 року, коли розвідники Сталіна намагалися попередити лідера, що нацистська Німеччина ось-ось вторгнеться в Радянський Союз, але боялися тиснути занадто сильно через тверду впевненість лідера, що цього не станеться. «Нарышкін мав інформацію про Україну, яка не збігалася з тим, що казали всі інші», — сказав джерело. «Але він слабкий і нерішучий, а Путін хотів, щоб усі були помітно частиною цього рішення. Тому ви й побачили таку поведінку».

Поза камерами відбулася ще одна шокуюча взаємодія. Дмитро Козак, відповідальний за український напрямок у Путіна, мав репутацію жорсткого в Вашингтоні, але приватно був нажаханий ідеєю вторгнення, яке він повністю зрозумів лише в день засідання в Кремлі, сказало джерело, близьке до нього.

Козак, який знав Путіна десятиліттями, був єдиною людиною в залі, достатньо сміливою, щоб заговорити. Аргументуючи зі стратегічної, а не моральної точки зору, він сказав президенту, що вторгнення в Україну буде катастрофою, хоча, як і більшість еліти, він ще не знав, чи план Путіна обмежений військовими діями на Донбасі, чи повномасштабна війна. Після закінчення зустрічі він продовжував сперечатися з Путіним один на один у великій залі, сказав джерело.

Мільйони росіян, які дивилися по телевізору, нічого з цього не побачили. Натомість вони почули, як Путін запитує: «Чи є ще якісь інші точки зору чи особливі думки з цього питання?»

Питання зустріло тишу.

За дві доби до вторгнення

22 лютого, наступного дня після театральної вистави Путіна, Рада національної безпеки України зібралася в Києві. Поки великі шишки збиралися перед залою перед засіданням, Залужний намагався зібрати підтримку для введення воєнного стану, що нарешті дозволило б йому почати переміщення військ. У залі його підтримав міністр оборони Резніков. Але Зеленський все ще хвилювався через паніку, і рада відхилила воєнний стан, проголосувавши за менш жорсткий захід — надзвичайний стан.

Через кілька годин голова РНБО Олексій Данілов вручив Зеленському червону теку з абсолютно секретним розвідувальним звітом про «пряму фізичну загрозу» президенту. Іншими словами, команди вбивць уже в дорозі. Зеленський, здавалося, відмахнувся, але інформація, очевидно, справила враження. Наступного дня, на похмурій зустрічі з президентами Польщі та Литви в грандіозному Маріїнському палаці в Києві, Зеленський сказав їм, що це може бути останній раз, коли вони бачать його живим. Щойно зустріч закінчилася, польські розвідники поспіхом посадили двох президентів-гостей у кортеж, який помчав на захід на максимальній швидкості.

Бартломей Ціхоцький, посол Польщі в Україні, залишився в Києві, і через пару годин його викликали до посольства, щоб отримати секретну телеграму з Варшави. Це був короткий текст в один абзац, що вторгнення почнеться цієї ночі. В останні два тижні поляки переглянули свій скептицизм щодо вторгнення, частково на основі нової розвідки про російські війська в Білорусі. Тепер була остаточна підтвердження, що атака наближається. Це була одна з останніх таких телеграм, які отримало посольство; пізніше стіни тремтіли кілька годин, поки один із польських розвідників, що ще залишався в Києві, розбивав шифрувальне обладнання важким молотком, щоб унеможливити потрапляння його до рук росіян.

Прочитавши телеграму кілька разів, Ціхоцький вийшов на свіже повітря. Він побачив, як кияни займаються своїми справами зимового вечора — разюче нормальна сцена, враховуючи те, що він тепер знав. Люди передивлялися афіші у театрі навпроти, і частина його хотіла побігти, кричачи, щоб сказати їм, що війна наближається і більше не буде вистав. Натомість він тихо пішов додому, голова повна думок про те, як світ ось-ось зміниться.

За вісім годин до вторгнення

Якщо Варшава тепер була на боці Лондона та Вашингтона, Париж і Берлін сумнівалися навіть в останні моменти. Розвідувальні оцінки обох країн уже приймали, що якась військова дія можлива, але вони все ще відкидали ідею повномасштабного вторгнення з прицілом на Київ. Французький посол дізнався про це лише тоді, коли його розбудили в висотній квартирі звуки російських ракет.

Ще показовіша історія Бруно Каля, керівника німецької зовнішньої розвідки BND. Коли його літак приземлився в Києві пізно ввечері 23 лютого, американські, британські та польські розвідслужби вже визначили, що накази на атаку Росії віддано. Панічні повідомлення про неминуче вторгнення навіть гуляли серед іноземних журналістів в Україні, яких попередили їхні джерела в розвідці. Але Каль або не знав цієї інформації, або його вона не хвилювала.

Незабаром після прибуття Каля до дорогого готелю в Києві німецький посол в Україні отримав наказ від МЗС у Берліні негайно евакуювати всіх решту дипломатичного персоналу з Києва автомобілями. Загроза була надто терміновою, щоб чекати до ранку, сказало міністерство. Навіть тоді німецький розвідник відмовився приєднатися до опівнічної дипломатичної колони, посилаючись на важливі зустрічі наступного дня. Зрозуміло, що ці зустрічі так і не відбулися. Натомість Калю довелося евакуюватися з Києва в день вторгнення за допомогою польської розвідки, дорогами, забитими втікачами-українцями.

У штабі ЗСУ напередодні атаки Залужний та його генерали намагалися впровадити деякі заходи останньої хвилини. Міни закладали на дно Чорного моря, щоб завадити можливій морській висадці в Одесі, і деякі підрозділи наказали перемістити в стратегічніші місця. «Усе це було абсолютно заборонено. Якби вторгнення не сталося, проти нас могли б бути судові справи за це, але більшість командирів визнали, що вибору немає, і виконали», — сказав один генерал.

ГУР також продовжувало тиху підготовку. 18 лютого його керівник Кирило Буданов отримав тригодинний брифінг від західного чиновника, який детально виклав російські плани захоплення аеродрому Гостомель. Інформація допомогла налаштувати оборонні плани останньої хвилини, хоча українська перемога в Гостомелі в перші дні війни була хаотичною і ледь не провалилася.

Жінка покидає свій дім у Гостомелі, одному з перших місць, що потрапили під атаку під час російського вторгнення. Фотографія: Anadolu/Getty Images

Напередодні вторгнення Буданов зустрівся з Денисом Кірєєвим — українським банкіром із глибокими контактами в російській еліті, який кілька місяців тому погодився передавати ГУР інформацію, яку отримував від своїх контактів у Росії. Тепер Кірєєв сказав Буданову, що рішення про вторгнення ухвалено, і дав інформацію про час і напрямок російської атаки. (СБУ вважала, що Кірєєв був потрійним агентом, який у підсумку працював на Москву, і його застрелили, коли СБУ намагалася затримати його через кілька днів після вторгнення.)

Щодо Зеленського, його міркування польському та литовському президентам, що вони можуть більше не побачити його живим, свідчило, що в останній момент він усвідомив серйозність того, що наближається. Того ж дня він намагався зателефонувати Путіну, але отримав відмову. Натомість він записав відеозвернення до громадян Росії, закликаючи їх запобігти початку війни своїм керівництвом. Він також сказав їм: «Якщо ви нападаєте, ви побачите наші обличчя. Не наші спини, а наші обличчя». Це була повна зміна тону порівняно з його попередніми повідомленнями.

Тим не менш, Зеленський і його дружина Олена лягли спати як зазвичай, сказала вона. Вона навіть не зібрала аварійну валізу — щось, що вона робила поспіхом наступного дня, слухаючи вибухи вдалині, коли евакуювалася в невідоме місце під загрозою замаху разом із двома дітьми. Вторгнення також застало зненацька більшість українського кабінету, включно з міністром оборони Резніковим. Він ліг спати з будильником на 6 ранку: він мав летіти військовим літаком на лінію зіткнення на Донбасі разом із міністрами закордонних справ Балтії — демонстрація непокори перед загостреною загрозою. Натомість його розбудили о 4-й ранку дзвінком Залужного з новиною, що війна ось-ось почнеться.

Один український чиновник, який знав, що наближається, — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він поїхав до Вашингтона на зустрічі 22 лютого, і там розвідники показали йому точні місця, де російські танки прогрівали двигуни і чекали перетину кордону. Після цього його провели на незапларовану зустріч із Байденом. Похмура розмова нагадувала «розмову лікаря з пацієнтом», згадав він, і діагноз, очевидно, був термінальним.

«Коли я виходив з Овального кабінету, у мене було відчуття, що Байден прощається і зі мною, і з народом України», — сказав Кулеба.

Вторгнення

Путін оголосив початок «спеціальної військової операції» о 4:50 ранку за київським часом 24 лютого. Через хвилини Росія розпочала серію ракетних ударів по цілях навколо столиці. Перед світанком Зеленський прибув до президентського комплексу на вулиці Банковій, де його перший іноземний дзвінок був Борису Джонсону. «Я хочу попросити вас, Борисе, як друга моєї країни. Зателефонуйте йому [Путіну] безпосередньо і скажіть зупинити війну», — сказав Зеленський Джонсону хрипким голосом. Пізніше були ще дзвінки — до Парижа та Вашингтона, і зустріч із посадовцями безпеки. Воєнний стан нарешті запровадили на поспішно скликаному засіданні парламенту.

Зеленський відновив самовладання протягом ранку, і дезорієнтація перетворилася на рішучість і гнів. Під час зустрічі з політичними лідерами його охорона увірвалася до кімнати і вивела його: була інформація про авіаудари по президентському офісу і, можливо, загони вбивць поблизу. Він з’явився пізніше, уже почавши перехід від шокованого політика в костюмі до воєнного лідера у військовому стилі одягу.

Дим піднімається з військового аеропорту біля Харкова в перший день вторгнення. Фотографія: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Приблизно в той самий час, коли Зеленський переодягався в Києві, Путін приймав у Кремлі прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Візит планувався за місяці наперед, і Хан приземлився в Москві саме тоді, коли російські танки перетинали кордон в Україну. Дивно, але Путін дотримався призначення. У день, який змінив хід європейської історії, поки шоковані члени його еліти обмінювалися жахливими повідомленнями, він провів понад дві години з Ханом, обговорюючи дрібниці двосторонніх відносин Москви та Ісламабаду. Путін здавався «розслабленим» під час розмов, сказав джерело, близьке до Хана. Після цього він запросив гостя на незапланий розкішний обід у Кремлі. У якийсь момент Хан запитав про слона в кімнаті: війну, яку Путін розв’язав кілька годин тому.

«Не хвилюйся про це», — сказав йому Путін. «Це закінчиться за кілька тижнів».

Наслідки

Через чотири роки війна триває. За оцінками, загинуло близько 400 000 російських солдатів за приз контролю над 13% більшою територією України, ніж на початку 2022 року.

Для британських та американських розвідслужб жахливий і кривавий напад Путіна на Україну став моментом спокути. Протягом місяців вони були глибоко всередині планів війни, які Путін тримав у секреті від більшості власної еліти, і через два десятиліття після провалу в Іраку вони виявилися праві перед широким скептицизмом. Після цього американські чиновники сказали, що багато партнерських служб розвинули нову повагу до ЦРУ та інших американських агентств і зацікавилися тіснішою співпрацею. (Неясно, чи пережили ці бажання президентство Трампа.)

Але попри все, що вони зробили правильно, Лондон і Вашингтон недооцінили український опір і переоцінили російську силу — так само, як і сам Путін. Вони дійшли висновку, що після вторгнення завдання полягатиме в допомозі партизанському руху проти успішних російських окупантів, з урядом України, який працюватиме з вигнання або керуватиме залишковою державою на заході країни. «Усе аж до дня вторгнення було припущенням, що це не триватиме довго», — сказав чиновник британської військової розвідки. «Ми думали, що вони швидко опиняться на захід від Києва, після чого скажуть: „Справа зроблена, ми взяли цю частину, хтось інший нехай займається тією, дякуємо за увагу“».

Американці мали схоже бачення. «Ми думали, що росіяни спочатку будуть ефективнішими — візьмуть Київ за пару тижнів, а потім українці перегрупуються», — сказала Гейнс.

Європейські служби, які так безнадійно помилилися щодо можливості вторгнення, використали цю розбіжність як своє пояснення: «Ми не вірили, що це станеться, бо думали, що ідея просто зайти в Київ і встановити маріонетковий уряд — це абсолютно божевілля», — сказав один європейський розвідувальний чиновник. «Як виявилося, це дійсно було абсолютно божевілля».

Частина проблеми для британців та американців полягала в тому, що хоча вони мали великий інсайт у планування, вони надто покладалися на власні російські оцінки своїх силових можливостей. «Система заохочує їх робити все кращим, ніж є насправді», — сказав американський розвідувальний чиновник. «У нас не було російського генерала на зарплаті, який міг би сказати: „Я за всю кар’єру не написав чесного звіту“».

Мале коло планування Путіна також відіграло роль, створивши безнадійно самовпевнений план, який не піддавався суворій критиці з боку розвідників, обізнаних з українськими реаліями. Російські війська увійшли в Україну, очікуючи хірургічної операції зі зміни режиму з мінімальним опором, а не тих запеклих боїв, які на них чекали. Москва не потурбувалася про багато дій, які, як припускали західні військові аналітики, супроводжуватимуть вторгнення, наприклад, виведення з ладу енергетичних і комунікаційних мереж України. Російська армія припускала, що контролюватиме більшу частину країни за лічені дні, тому вирішила полегшити подальшу окупацію, залишивши інфраструктуру недоторканою. Натомість працюючі мобільні мережі та готова електропостачання виявилися вирішальними для координації поспішно зібраних українських сил оборони.

«Половина проблеми — ми переоцінили російську військову ефективність і недооцінили українську», — сказав Майкл Кофман, аналітик Carnegie Endowment у Вашингтоні. «Але друга половина — росіяни не виконали операцію навіть близько до того, як багато хто очікував, або в спосіб, що мав би сенс».

Виклик Зеленського в дні після вторгнення став ще одним несподіваним фактором. Вашингтон, як і Москва, припускав, що його або вб’ють, або він утече, щойно почнуться ракети. Байден закликав його покинути столицю або навіть країну, щоб залишитися в безпеці. Але Зеленський залишився, і його надихаюча роль воєнного лідера в критичні перші тижні вторгнення допомогла згуртувати українське суспільство в боротьбі проти загарбників. Це також поховало питання про його катастрофічну невдачу дослухатися до американських попереджень у період нарощування.

Відтоді Україна перебуває у стані війни, з малим бажанням повертатися до дискусії про те, чи варто було більше робити для підготовки населення заздалегідь. Але ця дискусія може ще спливти, особливо якщо майбутні вибори поставлять Зеленського проти Залужного, колишнього головнокомандувача, а нині посла у Лондоні, який наполягав на більш активних діях, але отримав відмову. Залужний сказав, що нездатність належно підготуватися коштувала Україні дорого на початку вторгнення. «Воєнний стан треба було вводити в січні, або в лютому щонайпізніше», — сказав він.

Інші припускають, що відмова Зеленського піднімати тривогу — навіть якщо не навмисно — могла врятувати Україну. «Якби він почав говорити про наближення війни, сказав усім готуватися, суспільство запанікувало б і мільйони втекли б», — сказав один генерал ГУР. «Країна, найімовірніше, впала б».

Уроки

Для європейських служб, які не змогли передбачити вторгнення, настав період самоаналізу. Один європейський розвідник сказав, що вони були в люті через провал і внутрішньо наполягали на розслідуванні того, що можна було зробити краще. «Вся суть існування розвідслужби — передбачати, коли прийде наступна війна», — сказав чиновник. «А ми повністю це провалили».

Г’ю Ділан, історик розвідки в King’s College London, сказав, що існує довга історія, коли аналітики розвідки не бажають прогнозувати, що майбутні події створять драматичний розрив із минулим. Люди не могли уявити, як виглядатиме велика сухопутна війна в Європі в XXI столітті, тому вважали її малоймовірною. Крім того, скептицизм зазвичай безпечніший варіант. «Якщо ви прогнозуєте щось із масовими наслідками, вам доведеться більше відповідати, якщо помилилися», — сказав він.

Провал щодо України почав це змінювати. Як сказав один німецький чиновник: «Головне, що ми винесли з усього цього, — нам потрібно працювати з найгіршими сценаріями набагато більше, ніж раніше».

Тепер, коли світ увійшов у нову еру невизначеності, є більше найгірших сценаріїв, над якими варто розмірковувати. Недавні європейські військові навчання зосереджувалися на тому, як підтримувати порядок після масових атак на енергетичну та комунікаційну інфраструктуру, що спричиняють громадянські заворушення. Вперше за століття Канада моделює потенційні відповіді на вторгнення США.

Для багатьох ключовий розвідувальний урок з України був суворим: не відкидайте речі лише тому, що вони колись здавалися неможливими.