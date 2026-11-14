У відділенні пластичної та реконструктивної хірургії Міської лікарні №4 провели складне мікрохірургічне втручання 35-річному захиснику, який втратив пальці кисті під час оборони України.

Про це повідомили в УОЗ Миколаївської міськради, передає Інше ТВ.

Щоб повернути чоловіку здатність до повноцінного захвату та відновити функціональність руки, хірурги пересадили другий палець стопи на місце втраченого великого пальця кисті.

Це ювелірна реконструктивна робота – під час операції лікарі з’єднали найдрібніші артерії та вени для відновлення кровопостачання, зшили пальцеві нерви для повернення чутливості та виконали шов сухожиль, щоб забезпечити рухи в майбутньому.

Операцію виконала команда фахівців відділення: Юрій Шамрай, Михайло Леоненко, Дар’я Смоляр та Георгій Топор.

Попереду на пацієнта чекає тривалий та важливий період реабілітації.

Високотехнологічна медицина в міських закладах сьогодні дозволяє не просто рятувати життя, а й повертати нашим військовим його якість і повноцінність, зазначають в УОЗ Миколаївської міськради.

Як повідомляло Інше ТВ, У лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва нейрохірурги та отоларингологи почали проводити сумісні операції (ФОТО)