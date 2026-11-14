У територіальних водах Румунії безпілотник влучив у судно Larissa 1 під прапором Палау, яке прямувало до України. Інцидент стався приблизно за 12 км на північ від міста Сфинту-Георге.

Про це повідомляє Digi24, передає «Слово і Діло».

Судно прямувало до порту Суліна, а його кінцевим пунктом призначення була Україна.

За попередніми даними, про атаку повідомили о 21:40 у п’ятницю. Капітан судна поінформував, що ніхто з членів екіпажу не постраждав. Після влучання також не виникло пожежі. Імовірно, безпілотник пошкодив лише кран, який використовують для завантаження та розвантаження вантажів.

Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря підтвердив інцидент. У суботу він перебував у військовому порту Констанци та повідомив, що обставини атаки розслідують.

«Ми постійно отримуємо інформацію. Мене також поінформували минулої ночі про влучання безпілотника. Там немає поранених чи загиблих», – заявив міністр.

Опря додав, що румунська влада постійно стежить за об’єктами, які виявляють на воді або поблизу повітряного простору країни. Він також нагадав, що в п’ятницю в повіті Тулча щонайменше двічі оголошували повітряну тривогу.

«Ми бачимо безпілотники, які наближаються до Румунії, її повітряного простору або перебувають на воді. Щоразу ми реагуємо, намагаючись за потреби виявити загрози та запобігти їм, а потім, якщо виникає така необхідність, уражати цілі», – зазначив міністр оборони.

Як повідомляло Інше ТВ, у жовтні румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем