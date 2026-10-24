Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, “Горіти вам у пеклі”. Маск прокоментував вимкнення Starlink в Україні

Зокрема, він звинуватив Україну у порушенні правил використання Starlink. Радник президента Сергій Флеш спростував заяву Маска.

-Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні.

1. Починаючи з зими (лютий) 2026 року всі термінали StarLink над територією України (включно з окупованими територіями) мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год.

2. Над територією росії StarLink не працює.

Таким чином, ми ФІЗИЧНО НЕ МОЖЕМО ВИКОРИСТОВУВАТИ КОМЕРЦІЙНИЙ STARLINK для ударів дипстрайками та мідл страйками, – повідомив Флеш.