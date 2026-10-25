Нове опитування, опубліковане в п’ятницю, показує, що половина американців стурбована тим, що республіканці можуть спробувати скасувати результати проміжних виборів у листопаді.

Про це пише пише The Hill.

П’ятдесят відсотків респондентів опитування New York Times/Siena University заявили, що вони «дуже» або «дещо стурбовані» тим, що Республіканська партія може використати «незаконні засоби» для скасування виборів, порівняно з 49 відсотками, які «не дуже стурбовані» або «зовсім не стурбовані».

Переважна більшість демократів — 86 відсотків — були серед тих, хто, ймовірно, стурбований потенційним втручанням Республіканської партії у вибори, а 52 відсотки незалежних виборців відчували те саме. Навіть 10 відсотків республіканців кажуть, що вони стурбовані тим, що їхня власна партія скасує результати.

NYT/Siena також запитала респондентів, чи бояться вони, що демократи можуть скасувати результати, і 31 відсоток відповів, що бояться — група, що складається переважно з республіканців.

Тим не менш, подібні частки респондентів з демократів, республіканців та незалежних виборців в опитуванні NYT/Siena сказали, що вони довіряють точним проміжним результатам. І по всіх партіях довіра ймовірних виборців досягла 74 відсотків.

Президент Трамп роками висуває заяви про фальсифікації на виборах, головним чином, коли він або його партія програють. Суди та виборчі чиновники послідовно спростовують або не знаходять доказів заяв про широкомасштабні фальсифікації на виборах у США.

Генеральний прокурор Тодд Бланш заявив журналістам у четвер, що Міністерство юстиції (DOJ) не має наміру «неналежним чином втручатися у вибори або процес затвердження чи сертифікації штатів». Однак він не виключив можливості того, що DOJ втрутиться або заблокує штати у перевірці результатів виборів.

У п’ятницю вранці адміністрація Трампа подала позов, прагнучи заблокувати сертифікацію перегонів до Сенату Аляски, якщо сенатор-республіканець Ден Салліван програє.

Міністерство юстиції стверджувало, що оскільки у бюлетені є інший кандидат з таким самим ім’ям, вибори не є чесними та можуть заплутати виборців. Сенатор Салліван позначений у бюлетені своїм статусом республіканця та чинного сенатора, щоб відрізнити себе від іншого Дена Саллівана.

Опитування проводилося з 12 по 19 жовтня серед 3494 ймовірних виборців по всій країні. Похибка становить 1,9 відсоткового пункту.