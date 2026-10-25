Інгульський районній суд міста Миколаєва визнав громадянина винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 15 жовтня.

У квітні 2024 року житель міста Очаків Миколаївської області переписувався у Telegram і надсилав дані про розташування підрозділів Сил оборони України, а також результати ворожих обстрілів. Як вбачається, із переписки чоловік отримував від співрозмовника завдання по збору інформації. За версією слідства, листування велося із представником РФ.

За даними СБУ, номер мобільного телефону співрозмовника обвинуваченого належить громадянці РФ. Водночас аккаунтом у Telegram, зареєстрованим на цей телефонний номер, користується батько тої жінки, який є військовослужбовцем військової частини Чорноморського флоту РФ.

«Доброе утро, Родной..все Прилеты были в военный порт,прибили 3 человек и и 2 пикапа», — писав обвинувачений своєму куратору.

Останній надсилав графічне зображення будинків, де, ймовірно, розмішуються військові, і просив зʼясувати, хто там перебуває. Обвинувачений згодом відповів, що там знаходиться лише особовий склад: «Там личный состав Лех больше там нет никого».

Уривки листування були виявлені на мобільному телефоні обвинуваченого. Крім того, проводилась негласна слідча дія — зняття інформації, що передавалася телефонними каналами звʼязку.

У судовому засіданні чоловік вину визнав, але скористався конституційним правом не давати показання.

Початково він потрапив у поле зору правоохоронців по іншій справі. У січні 2024-го пообіцяв знайомому за 5 тисяч доларів США домовитися із представниками Служби безпеки України про виготовлення тимчасової посвідки для проживання в Україні для раніше видвореного громадянина Грузії. Йшлося про вплив на заступника начальника Управління СБУ в Миколаївській області.

У березні-квітні 2024 року чоловік отримав гроші і в нього провели обшук, після чого зареєстрували ще одне кримінальне провадження про державну зраду.

Звинувачення у зловживанні впливом він не заперечував і говорив у суді, що дійсно має звʼязки в СБУ і раніше, нібито, вирішував такі питання і хотів так заробити. Також пояснив, що представлявся колишнім співробітником СБУ.

За зловживання впливом його засудили до 3 років позбавлення волі, за державну зраду — до 15 років увʼязнення. Остаточний строк покарання за сукупністю вироків складе 15 років.

Про обвинуваченого відомо, що він офіційно не працює, має середню освіту, неодружений. У 2013-му через вуличну бійку засуджувався до громадських робіт.