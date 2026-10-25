Вірменія стала переможницею «Дитячого Євробачення 2026». Країну представляла Naré з піснею BOO!, яка отримала 202 бали від журі та глядачів.

Україна посіла 9 місце, отримавши 106 балів від журі та глядачів. Представницею цьогоріч була Еріка Колесніченко з піснею Not A Lullaby. Текст і музику для пісні написала музична продюсерка нацвідбору Світлана Тарабарова, повідомляє Суспільне.

Naré — співачка та виконавиця з Єревана, яка знімалася у відомих мюзиклах, телешоу та деяких найпопулярніших музичних проєктах Вірменії, розвиваючись як виконавиця.

Виконавиця чотири рази брала участь у національному відборі Вірменії на «Дитяче Євробачення». З останньої спроби вона перемогла у відборі та отримала можливість представляти країну на пісенному конкурсі.

Фінал «Дитяче Євробачення 2026» проводили в залі MFCC в селищі Та-Калі на Мальті. Загалом в пісенному конкурсі участь брали 16 країн.

Представниця України на «Дитячому Євробаченні 2026» Еріка Колесніченко відреагувала на результати фіналу пісенного конкурсу. Співачка посіла 9 місце, отримавши 106 балів від журі та глядачів.

«Україна приїхала не тільки за першим місцем, а щоб показати, що, певно, з усієї Європи ми готувалися найскладніше. Кожен день в укритті, кожен день під обстрілами — нам було дуже складно. Але незважаючи на все це, мені здається, ми виступили дивовижно», — зазначила Еріка.

Співачка подякувала українцям за підтримку та зазначила, що пишається своєю командою. Еріка Колесніченко виступила з піснею Not A Lullaby, яка поєднує жанри мюзиклу і кейпоп-бенгера.

Як українське журі розподілило бали

Найвищі 12 балів від України отримав представник Польщі Віктор Сас із піснею Gravity. Десять балів українське журі віддало Франції, вісім — Вірменії, сім — Грузії.

Повний розподіл балів українського національного журі:

12 балів — Польща;

10 балів — Франція;

8 балів — Вірменія;

7 балів — Грузія;

6 балів — Іспанія;

5 балів — Нідерланди;

4 бали — Мальта;

3 бали — Португалія;

2 бали — Кіпр;

1 бал — Сан-Марино.

Які країни оцінили Україну

За оцінками національних журі Україна отримала 38 балів (11-те місце) від 13 країн. Україна отримала бали від таких країн:

1 бал — Кіпр, Вірменія, Албанія та Грузія;

2 бали — Сан-Марино та Мальта;

3 бали — Чорногорія та Північна Македонія;

4 бали — Франція;

5 балів — Нідерланди, Португалія, Польща та Іспанія.

Журі з Італії та Ірландії не поставило Україні жодного бала.

Як працює глядацьке голосування

Глядацьке голосування на «Дитячому Євробаченні» відрізняється від правил дорослого конкурсу. Голосувати можуть люди з усього світу, незалежно від того, чи бере їхня країна участь у конкурсі, тому за географічною ознакою вирахувати голоси неможливо, оскільки відсутнє sms-голосування.

Кожен глядач може безкоштовно проголосувати на сайті онлайн за три різні пісні, зокрема й за представника власної країни. На дорослому «Євробаченні» глядачі не можуть голосувати за учасника, який представляє їхню країну.

У 2026 році онлайн-голосування на «Дитячому Євробаченні» проходило у два етапи. Перший розпочався 24 жовтня до прямого ефіру, а другий відкрили після виступу останнього конкурсанта. На голосування під час другого етапу відвели приблизно 15 хвилин.

Результат конкурсу визначали за сумою балів національних журі та глядацького голосування. Кожна складова формувала 50% підсумкового результату. Українська представниця Еріка Колесніченко з піснею Not A Lullaby посіла дев’яте місце, отримавши загалом 106 балів.

Хто входив до складу українського журі

У 2026 році українське національне журі складалося з п’яти людей: трьох дорослих і двох дітей.

Серед дорослих членів журі були:

Kazhanna — українська артистка й авторка пісень;

— українська артистка й авторка пісень; Пилип Коляденко — музикант, композитор, музичний педагог і засновник проєкту Phil It;

— музикант, композитор, музичний педагог і засновник проєкту Phil It; Анна Бондаренко — хореографка та засновниця BONDARENKO DANCE STUDIO.

Склад Національного журі України на «Дитячому Євробаченні 2026». Cуспільне/Валерія Мезенцева

Імена двох дітей, які також оцінювали конкурсні виступи, не розголошують відповідно до оновлених правил «Дитячого Євробачення».