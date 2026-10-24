Ілон Маск на своїй платформі Х звинуватив Україну у порушенні правил користування мирним Starlink для нападу, що “призвело до загибелі людей”. Він також прямим текстом сказав, що ця можливість тепер закрита, а щодо використання Starshield – це до уряду США.

-Використання Starlink — цивільного комерційного сервісу — для здійснення наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей ніколи не було дозволеним, і так не повинно бути й надалі.

Starshield — це інша система, яка перебуває під контролем уряду США. Рішення щодо її використання залишаються виключно за ними.

Українські військові порушили умови використання Starlink, застосувавши систему для наступальних ударів безпілотниками, що призвели до загибелі людей. Цю лазівку було закрито минулого тижня.

Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки це єдина система, яку наразі неможливо заглушити чи знищити вибухом. Якби роботу Starlink було припинено, українська лінія фронту миттєво б обвалилася. Це НЕ погроза, а просто констатація факту.

Starlink також відіграв вирішальну роль у тому, щоб не дати Росії захопити Україну на початку війни, адже всі інші засоби зв’язку були знищені або заглушені російською стороною.

Компанія SpaceX зробила для захисту України значно більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі.

Водночас я відчуваю лише ГЛИБОКУ ЗНЕВАГУ до тих лицемірних підбурювачів війни, які, прикриваючись «доброчесністю», штовхають до нескінченної різанини, не пропонуючи при цьому жодного реалістичного вирішення конфлікту. Горіти вам у пеклі.

На цьому все, – написав Маск.