Шведський автовиробник Volvo Cars зіткнувся з новим загостренням фінансових проблем. У п’ятницю, 23 жовтня, акції компанії впали майже на 30%, досягнувши історичного мінімуму, повідомляє Кореспондент.

Причиною став звіт за третій квартал 2026 року, який показав значно більші, ніж очікувалося, операційні збитки. Одночасно виробник оголосив про додаткове скорочення 2500 робочих місць.

За три місяці операційний збиток Volvo становив 3,7 млрд шведських крон (373 млн доларів). Для порівняння, за аналогічний період минулого року компанія отримала 5,8 млрд крон прибутку.

Аналітики, за оцінками Citi, прогнозували збиток на рівні 724 млн крон. Виручка за квартал скоротилася майже вдвічі, а валова рентабельність знизилася з 20,4% до 14,7%.

Ситуацію ускладнюють нестабільний попит на електромобілі, посилення митного тиску та складні умови на китайському ринку. Контрольний пакет Volvo Cars належить китайській групі Geely Holding.

“Третій квартал 2026 року виявився дуже невтішним і відображає рік, який став набагато складнішим, ніж очікувалося спочатку”, – заявив генеральний директор Гокан Самуельссон. За його словами, компанії доведеться рішучіше посилити програму оздоровлення бізнесу.

Автовиробник планує додатково заощадити 5 млрд крон. Нові заходи торкнуться приблизно 6% персоналу. Скорочення відбуватимуться переважно у Швеції та передбачатимуть припинення контрактів із консультантами, природний відтік працівників і добровільне звільнення. Це доповнить раніше оголошене скорочення 3000 співробітників.

Самуельссон, який повернувся на посаду керівника у 2025 році після виходу на пенсію, розраховує завершити цей процес до середини 2027 року. Водночас він не виключив нових заходів економії, якщо ситуація цього вимагатиме.

Раніше Volvo відмовилася від прогнозів щодо річних продажів і грошових потоків. На китайському ринку компанія вирішила зосередитися на прибутковості, а не на нарощуванні частки ринку, і не вступати в цінову війну з місцевими виробниками.

У довгострокових планах Volvo – випуск 13 нових моделей до кінця десятиліття. Шість із них розроблятимуть спеціально для Китаю. Однак суттєвого поліпшення результатів у цьому регіоні керівництво не очікує, доки нові автомобілі не з’являться на ринку.

Самуельссон також визнав, що компанії варто було раніше адаптувати виробництво до регіональних особливостей Китаю та передбачити запровадження мит у США. “Тож наразі це слабке місце, над усуненням якого ми працюємо”, – підсумував керівник Volvo.