Міністерство юстиції США подало позов, щоб завадити затвердженню результатів виборів до Сенату на Алясці, якщо чинний сенатор-республіканець Ден Салліван програє демократці Мері Пелтолі. Відомство пояснює це ризиком плутанини серед виборців через участь у перегонах іншого кандидата з майже таким самим ім’ям. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що особисто доручив подати позов.

Про це з посиланням на Alaska Beacon і The Financial Times повідомляють Букви.

Окрім чинного сенатора Дена Саллівана та його головної суперниці, демократки Мері Пелтолі, у бюлетені будуть ще двоє кандидатів: республіканець Джеральд Гайкс і Деніел Джей Салліван-молодший, відставний учитель із міста Пітерсберг.

У позові Міністерство юстиції стверджує, що кандидатура Деніела Джей Саллівана нібито має на меті заплутати виборців і сприяти перемозі Пелтолі. Відомство просить суд заборонити штату затверджувати результати, якщо чинний сенатор програє з відривом, меншим за кількість голосів, отриманих його тезкою. Передбачається, що сертифікацію результатів призупинять до розслідування можливого впливу плутанини на підсумки голосування.

Що кажуть експерти та кандидати

Трамп підтвердив журналістам, що саме він наказав Міністерству юстиції звернутися до суду. Адміністрація стверджує, що прагне захистити чесність виборів, однак правники поставили під сумнів юридичні підстави такого втручання.

Професор виборчого права юридичної школи Університету Нотр-Дам Дерек Мюллер назвав правову аргументацію позову однією з найслабших, які йому доводилося бачити. Експерти також наголошують, що організація виборів належить до повноважень штатів, а Верховний суд Аляски раніше вже дозволив Деніелу Джей Саллівану залишитися в бюлетені.

Сам кандидат заявляв, що вирішив балотуватися через невдоволення роботою чинного сенатора, і заперечував зв’язок із Демократичною партією або кампанією Пелтолі. Представники демократки також заперечували причетність до його висунення.

Як працюватиме голосування

На Алясці використовують систему рейтингового голосування: виборці можуть розставити кандидатів за пріоритетністю. Якщо жоден із них не набере понад 50% голосів першого вибору, кандидата з найменшою підтримкою виключатимуть, а його голоси розподілятимуть відповідно до наступних уподобань виборців.

Тому виборці, які підтримують чинного сенатора, можуть зазначити обох кандидатів із прізвищем Салліван у порядку власних уподобань. Якщо Деніел Джей Салліван вибуде з перегонів, голоси його прихильників можуть перейти до чинного сенатора – залежно від того, як вони заповнили бюлетень.

На попередніх виборах у серпні Мері Пелтолі отримала 49,5% голосів, чинний сенатор Ден Салліван – 41,4%, а його тезка – 2,5%.

Позов федеральної влади став новим етапом суперечки навколо виборів, які можуть вплинути на баланс сил у Сенаті США. Проміжні вибори до Конгресу заплановані на 3 листопада 2026 року.

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