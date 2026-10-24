У газових переговорах США з Кремлем виплив факт прихованого фінансування проєкту на Алясці. Як свідчать інтерв’ю та документи, російський енергетичний гігант таємно фінансував американську компанію. Це питання обговорювалося в контексті переговорів про припинення війни в Україні.

Про це пише New York Times.

На перший погляд, запропонований проєкт виглядає як крок до реалізації мети адміністрації Трампа — досягнення глобального «енергетичного домінування».

Американська енергетична компанія планує придбати російські технології, щоб отримати доступ до величезних запасів природного газу на Алясці, переробити його на скраплений газ (СПГ) і експортувати союзникам за кордоном.

Ця ідея зацікавила як Кремль, так і Білий дім. За словами осіб, обізнаних із перебігом переговорів (які погодилися говорити на умовах анонімності через делікатний дипломатичний характер питання), минулого місяця президент Володимир Путін обговорював цей план із посланцями президента Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Це одна з низки енергетичних угод, які, на думку представників Білого дому, могли б допомогти налагодити відносини з Москвою і, зрештою, прокласти шлях до завершення війни в Україні.

Однак з’ясувалося, що ця компанія не була суто американською. Як повідомив керівник енергетичної галузі, який до минулого місяця очолював цю американську фірму, а також ще двоє осіб, залучених до переговорів, багатомільярдний проєкт отримав таємне фінансування від тієї самої впливової російської компанії, що мала надати технології.

Джоел Ріддл, який обіймав посаду генерального директора компанії Polar LNG до своєї відставки у вересні, заявив, що його ввели в оману щодо джерел початкового фінансування: офіційно кошти надходили від компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів.

(Фото: Гавриїл Григоров).

Президент Росії Володимир Путін минулого місяця разом із посланцями президента Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Минулого року Путін публічно заявив, що «ми обговорюємо з нашими американськими партнерами» можливість використання технологій компанії «Новатек» для виробництва скрапленого природного газу на Алясці.

Натомість, за словами пана Ріддла, він дізнався, що справжнім джерелом принаймні частини коштів для Polar LNG був «Новатек» — російський енергетичний гігант, який перебуває під частковими санкціями США.

«Це не лише незаконно — це також суперечить інтересам США, щоб російські технології контролювали комерційне освоєння арктичного газу на Північному схилі (North Slope) Аляски», — зазначив пан Ріддл у короткому інтерв’ю.

Про ці раніше невідомі суперечності також ідеться в юридичних записках, які пан Ріддл додав до своєї заяви про звільнення; з цими документами ознайомилося видання The New York Times. У записках, підготовлених міжнародною юридичною фірмою Baker Botts, зазначається, що підрозділ Міністерства фінансів США, відповідальний за дотримання санкційного режиму, висловив занепокоєння щодо зв’язків компанії Polar LNG із «Новатеком». Це, своєю чергою, може створити «ризики, пов’язані з російськими санкціями».

У п’ятницю компанія Polar LNG оприлюднила заяву, в якій повідомила про призначення нового виконувача обов’язків генерального директора — Тіма Толкінгтона, а самого пана Ріддла назвала «невдоволеним колишнім співробітником».

Водночас у п’ятницю компанія «Новатек» повідомила The Times, що насправді вона має намір набути статусу «міноритарного акціонера» в проєкті Polar LNG. Це свідчить про амбітну спробу російського енергетичного гіганта отримати частку в американському газовидобувному секторі.

Якщо цей проєкт і буде реалізовано, то ще дуже нескоро. Окрім питань, пов’язаних із санкціями (які потребують окремого врегулювання), проєкт передбачає використання надскладних технологій, здатних працювати в одних із найсуворіших кліматичних умов на території США. Крім того, він конкурує з іншим газовим проєктом на Алясці, який уже отримав підтримку адміністрації Трампа. Сам факт обговорення угоди щодо Polar LNG свідчить про те, що під час переговорів із Кремлем на порядку денному можуть опинитися найрізноманітніші бізнес-проєкти.

Цей ланцюжок подій демонструє нестандартний і непрозорий підхід, що поєднує укладання комерційних угод із дипломатією високого рівня. Саме такий підхід характеризував спроби Трампа покласти край найкривавішому конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Немає жодних свідчень того, що Віткофф або Кушнер знали про компанію Polar LNG чи її зв’язки з «Новатеком», хоча загальні контури цієї угоди обговорювалися під час їхніх зустрічей із Путіним, що розпочалися ще минулого року. Американський посадовець, який погодився говорити на умовах анонімності, щоб обговорити деталі закритих переговорів, зазначив, що угоду згадували лише в загальних рисах, а жодних предметних обговорень не проводилося.

Цей проєкт — якщо він коли-небудь буде реалізований — принесе подвійну користь «Новатеку», одній із найбільших енергетичних компаній Росії: по-перше, завдяки використанню технологій «Новатеку», а по-друге — тому, що компанія отримає в ньому частку власності.

Обговорення проєкту, пов’язаного з газом на Алясці, відбувалися паралельно з переговорами про продаж частини іншого російського енергетичного гіганта — «Лукойлу» — уряду США та іншим інвесторам. Серед останніх є особи, які мають ділові зв’язки з Віткоффом і Кушнером; це викликало занепокоєння в деяких законодавців у Вашингтоні та обурення серед тих, хто підтримує Україну. Крім того, вони обговорювали можливість участі США в майбутньому експорті російського газу до Європи.

Джеффрі Р. Паєтт, який за адміністрації Байдена обіймав посаду помічника держсекретаря з питань енергетичних ресурсів, назвав ідею залучення «Новатеку» до роботи на крайній півночі Аляски жахливою. «Це жахливо з екологічної точки зору, це жахлива ідея з економічної та геополітичної точок зору, і, що найважливіше, це підживлює переконання, що Путін може отримати повну безкарність».

До спроб доставити обладнання «Новатеку» на Аляску також був причетний бізнесмен Джентрі Біч, який має зв’язки із сім’єю Трампів. Біч, який товаришував у коледжі зі старшим сином президента Дональдом Трампом-молодшим, обіймав посаду заступника голови фінансового комітету під час інавгурації Трампа у 2017 році. У лютому Біч повідомив, що вів переговори з «Новатеком» щодо впровадження технологій компанії у сфері природного газу на Алясці.

Отримати коментар від Біча не вдалося. Залишається незрозумілим, чи продовжує він брати участь у проєкті, і чи знав він про можливу частку власності «Новатеку» в компанії Polar LNG.

Представник Дональда Трампа-молодшого заявив, що вони більше не підтримують близьких стосунків, додавши, що Трамп не бере участі в проєкті Polar LNG.

Ріддл — один із щонайменше трьох керівників Polar LNG, які нещодавно пішли у відставку. Під час їхнього звільнення представників адміністрації Трампа поінформували про їхні побоювання щодо таємного російського фінансування. За словами Ріддла, керівники закликали посадовців адміністрації розслідувати цю справу. Міністерство енергетики, куди було надіслано попередження, не відповіло на запит із проханням прокоментувати ситуацію.

«Я вважаю, що вчинив правильно, повідомивши про це відповідні органи в належний час», — зазначив пан Ріддл.

План компанії Polar LNG передбачав використання величезних запасів природного газу, наявних у північних районах Аляски, — побічного продукту масштабного видобутку нафти в цьому регіоні.

Наразі не існує способу транспортування більшої частини газу, що видобувається разом із нафтою, тому енергетичні компанії закачують його назад у надра землі.

Пропозиція Polar LNG передбачає придбання у компанії «Новатек» гігантської бетонно-сталевої споруди вагою 640 000 тонн — так званої гравітаційної платформи. Її планувалося розмістити на морському дні біля північного узбережжя Аляски, в районі під назвою Мілн-Пойнт (Milne Point).

На карті позначено Мілн-Пойнт, Аляска.

На цій платформі буде встановлено обладнання для охолодження газу, що постачається місцевим нафтовидобувним підприємством. Газ перетворюватиметься на рідину, яку потім можна буде завантажувати на судна, здатні долати крижані води, для подальшої доставки споживачам в Азії.

Компанія «Новатек» використовує схожий підхід для експорту природного газу з російської Арктики в межах проєкту «Арктик СПГ-2». Минулого року Путін публічно заявив, що «ми обговорюємо з нашими американськими партнерами» можливість використання технологій «Новатеку» для виробництва скрапленого природного газу на Алясці.

Судна корейського виробництва зі спеціальною конструкцією для подолання криги, які планує використовувати компанія «Polar LNG», спочатку будувалися для «Новатеку». Однак виробник припинив їх постачання після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти проєкту «Арктик СПГ-2».

З самого початку передбачалося, що саме «Новатек» забезпечить станцію для скраплення газу. Проте, за словами керівників, залучених до реалізації проєкту, фінансування мало надходити не з Росії.

Підкреслюючи це, компанія «Polar LNG» розмістила на своєму вебсайті зображення американського прапора та білоголового орлана. У компанії заявляють, що «Polar LNG допомагає забезпечити лідерство Сполучених Штатів», і називають цей проєкт «арктичною перевагою Америки».

Згідно з федеральними та регіональними реєстрами, компанія найняла лобістів у Вашингтоні та на Алясці для просування проєкту. Лише у Вашингтоні компанія витрачає 380 000 доларів щокварталу на лобіювання, залучивши до цієї роботи Адама Сюсса — колишнього виконувача обов’язків помічника міністра внутрішніх справ часів адміністрації Трампа.

Фото: Олександр Казаков / Кремль, через Reuters.

На фото, наданому Кремлем, зображені пан Путін і Леонід Міхельсон, голова правління «Новатеку». Знімок зроблено у 2023 році в Росії, у центрі будівництва морських споруд.

Компанія «Новатек» вже перебуває під санкціями США, через що для використання її обладнання на Алясці Міністерство фінансів США має видати спеціальний дозвіл (ліцензію). Нещодавно ухвалений закон про санкції, названий на честь покійного сенатора-республіканця від штату Південна Кароліна Ліндсі Грема, ще більше ускладнює ситуацію: документ прямо стосується компанії «Новатек» та її проєкту «Арктик СПГ-2» через зв’язки компанії з Путіним.

Утім, минулого тижня Дональд Трамп тимчасово призупинив дію «російських» санкцій, передбачених цим законом, пояснивши такий крок необхідністю підтримання мирних переговорів.

Наприкінці серпня в готелі Four Seasons в Абу-Дабі відбулася зустріч керівників компанії Polar LNG та її материнської структури — Tech Wave Industrial Projects Management. На ній були присутні й топменеджери «Новатеку». Як випливає з текстових повідомлень, з якими ознайомилося видання The Times, саме тоді пан Ріддл усвідомив, що «Новатек» безпосередньо бере участь у затвердженні фінансування для продовження діяльності проєкту.

Компанія Tech Wave базується в Абу-Дабі й спеціалізується на управлінні нафтогазовими та будівельними проєктами. Її операційним директором є Бйорн Гундерсен; десять років тому в галузевих виданнях нафтової промисловості він згадувався як керівник у «Новатеку», відповідальний за проєкти у сфері зрідженого природного газу (СПГ).

Ще один керівник Tech Wave, Ахмед Фаргалі, донедавна також працював у «Новатеку». Згідно з його профілем у LinkedIn, він залишив компанію приблизно в той час, коли США вперше запровадили санкції проти одного з проєктів «Новатеку» з виробництва СПГ.

У повідомленнях ідеться про те, що заступник голови правління «Новатеку» Денис Соловйов та голова правління компанії Леонід Міхельсон обговорювали надання компанії Tech Wave суми в розмірі до 15 мільйонів доларів для фінансування Polar LNG. У відповідь на запитання про ці повідомлення та зустріч в Абу-Дабі в «Новатеку» заявили, що не можуть коментувати приватне листування, проте зазначили, що компанія та Polar LNG домовилися «забезпечити відкриту комунікацію між собою».

«Усі необхідні рішення були ухвалені на зустрічі в Абу-Дабі, — написав Денис Соловйов у повідомленні Ріддлу на початку вересня. — Перші 5 мільйонів мали надійти до сьогоднішнього дня».

Через кілька тижнів після цього листування Ріддл подав у відставку. Ще двоє керівників вищої ланки Polar LNG — фінансовий директор компанії Ден Чандра та Джим Сміт, колишній топменеджер Exxon Mobil, який обіймав посаду виконавчого віцепрезидента Polar LNG, — також залишили компанію протягом останніх тижнів.

Компанія Polar LNG у п’ятницю оприлюднила заяву, в якій зазначалося, що «Ріддла нещодавно звільнили з компанії за порушення», додаючи: «Компанія проводить розслідування щодо звинувачень на адресу Ріддла, які можуть призвести до судового розгляду».

Однак, як свідчать документи, отримані виданням The Times, Ріддл подав у відставку за шість днів до того, як компанія надіслала йому листа про негайне звільнення. Однією з причин цього стало те, що він висловив занепокоєння: певні дії компанії можуть «підпасти під санкції».

Згідно з доповідною запискою, підготовленою для Polar LNG зовнішньою юридичною фірмою Baker Botts, питання про можливі зв’язки з компанією «Новатек» ще наприкінці літа дійшли до представників адміністрації Трампа.

«Занепокоєння щодо ймовірного зв’язку з “Новатеком”, ймовірно, вплинуть на отримання ліцензій або інших регуляторних дозволів», — написали юристи Baker Botts у записці для керівництва компанії, копію якої отримало видання The Times.

Крім того, у листі зазначалося, що представники федеральних органів влади вже дали зрозуміти керівництву компанії: їх турбує той факт, що один із інвесторів Polar LNG «має зв’язки з “Новатеком” і, можливо, діє від імені “Новатека” в рамках цього проєкту».

Для реалізації угоди компанії Polar LNG знадобиться низка дозволів від федерального уряду. Зокрема, необхідне схвалення Міністерства фінансів США на придбання морської платформи, що належить «Новатеку» (оскільки окремі підрозділи цієї компанії перебувають під санкціями). Також потрібен дозвіл від Федеральної комісії з регулювання енергетики на будівництво об’єкта для експорту газу.

Фото: Reuters

Бетонна гравітаційна платформа для проєкту «Новатека» «Арктик СПГ-2», що будувалася в Росії у 2022 році. За словами керівників, залучених до проєкту, від самого початку планувалося, що «Новатек» поставить аналогічну платформу для проєкту Polar LNG на Алясці, проте фінансування не мало надходити з Росії.

В одній із внутрішніх службових записок юрист Polar LNG зазначив, що вже виникли питання щодо того, чи зможе платформа «Новатека» функціонувати в запланованому місці — поблизу мису Мілн-Пойнт (Milne Point). Це пов’язано з малою глибиною водойми, а також із «можливим порушенням традиційного промислу китів і спротивом місцевих жителів, зокрема корінного населення Аляски». За інформацією, що міститься у внутрішніх документах компанії, з якими ознайомилося видання The Times, а також згідно з інтерв’ю з причетними до справи особами, деякі представники адміністрації Трампа вже висловлювали скептицизм щодо плану Polar LNG.

Однією з причин занепокоєння є те, що проєкт Polar LNG конкуруватиме з іще амбітнішим планом: будівництвом газопроводу вартістю 50 мільярдів доларів і довжиною 800 миль (близько 1287 км). Цей трубопровід мав би транспортувати природний газ із Північного схилу (North Slope) до південного узбережжя Аляски, звідки його було б легше відвантажувати через наявні порти. Цей план також передбачає потенційні поставки на азійські ринки.

Як адміністрація Байдена, так і адміністрація Трампа з ентузіазмом підтримали проєкт газопроводу; Японія та Корея також можуть долучитися до його фінансування, щоб забезпечити собі надійні поставки природного газу.

«Газопровід — значно доцільніший варіант, — зазначив Метью Макманус, який до квітня 2025 року обіймав посаду заступника директора Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту, а нині працює в Національному центрі енергетичної аналітики. — Проєкт Polar LNG зіткнеться з багаторічним процесом отримання дозволів, а також із побоюваннями щодо зв’язків із Росією».

Пан Толкінгтон, виконувач обов’язків генерального директора Polar LNG, заявив, що його компанія прагне скористатися «унікальною можливістю, яка випадає раз на покоління: зміцнити енергетичне домінування США, принести значні вигоди штату Аляска та посилити американське судноплавство в Арктиці».

Той факт, що взагалі ведуться дискусії про використання російського обладнання — і, можливо, залучення компанії, що фінансується Росією, — для транспортування американського природного газу на міжнародні ринки, є додатковою образою для України. Це питання не повинно бути частиною переговорів про можливе завершення війни, вважає Ілля Заславський, консультант у газовій галузі, який раніше працював у Москві та Нью-Йорку, а нині займається дослідженнями санкцій проти РФ та енергетичних питань, базуючись у Вашингтоні.

«Будь-які спроби компанії “Новатек” передати технології слід розглядати як намагання Кремля залучити американських посадовців на свій бік, щоб підірвати зовнішню політику США щодо України та наших союзників», — підкреслив пан Заславський.