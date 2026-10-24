Фінський інженер Лукас Шьоман збудував 11-метровий сонячний вітрильник Helios і подолав на ньому 6000 кілометрів без жодної краплі пального. Проте експедиція через усю Європу завершилася трагічно біля берегів Іспанії, пише 24.

Cудно Helios 11 вирушило у свою велику подорож ще в липні з Фінляндії. Лукас Шьоман пройшов Швецію, Данію, Німеччину та Францію, перетинаючи моря, річки та канали виключно завдяки сонячній енергії.

Проте наприкінці вересня під час заходу в порт іспанського міста Денія човен перекинувся. Спочатку судно залишалося порожнім на воді, але вже 2 жовтня його остаточно розтрощило об скелі. Рятувальні служби за допомогою важкої техніки витягли рештки корпусу з води, а сам винахідник разом із командою зміг врятувати лише акумулятори та вцілілі сонячні панелі. На щастя, під час інциденту ніхто з людей не постраждав.

Інженер витратив на будівництво судна приблизно 200 днів, використавши морську фанеру та скловолокно. Загалом 11-метровий електричний вітрильник масою 1,5 тонни обійшовся майстру у 20 700 доларів, що значно дешевше за класичні аналоги такого розміру.

Всю енергію забезпечували сонячні панелі потужністю 6 кіловатів на даху та батареї на 48 вольт, які дозволяли рухатися навіть уночі. За гарної погоди судно розганялося до 13 кілометрів на годину та долало до 270 кілометрів за добу, а в похмурі дні пройдена відстань становила лише 70 кілометрів.

Винахідник детально фільмував будівництво та мандрівку на власному YouTube-каналі True North Yachts, де згодом показував додавання бічних поплавців для кращої стійкості. Втім, подорож Іспанією не минула без пригод. У районі Альмерії місцева Цивільна гвардія навіть перехопила сонячний човен, сплутавши його з контрабандистським катером для перевезення наркотиків.

Я дуже вдячний усім людям, які допомогли – прокоментував власник судна місцевим журналістам.

Попри втрату унікального човна, розробник не планує зупинятися. Він уже вирушив до Швеції, де розпочне роботу над новим проєктом – 16-метровим катамараном на сонячній енергії.