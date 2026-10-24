Він служив нацистам місцем представництва високо в Альпійських горах. Тепер у Кельштайнхаусі («Орлине гніздо») на горі Оберзальцберґ поблизу Берхтесгадена спалахнула пожежа. Поліція підозрює підпал і заарештувала підозрюваного.

Про це пише Tagesschau.

У Кельштайнхаусі, побудованому нацистами на горі Оберзальцберґ у Берхтесгадені, спалахнула пожежа. Є підозра на підпал. Поліція попередньо заарештувала підозрюваного. Вони розслідують, чи пов’язана особа, затримана поблизу місця пожежі, з пожежею, повідомила поліція.

На місці події працюють близько 200 пожежників та рятувальників, які борються з вогнем. Про це сьогодні вранці повідомило штаб-квартиру поліції Південної Верхньої Баварії, повідомляє Південна поліція Верхньої Баварії.

Перші рятувальники прибули до гірського готелю, розташованого на висоті понад 1800 метрів, о 21:52 у п’ятницю ввечері. Доступ пожежних машин до Кельштайнхауса був ускладнений через розташування будівлі. За поточною інформацією, на той час у Кельштайнхаусі нікого не було.

Згідно з веб-сайтом Асоціації гірських вражень Берхтесгадена, Кельштайнхаус, який союзники прозвали «Орлиним гніздом», мав залишатися відкритим до 8 листопада цього сезону. Будівля, розташована на висоті 1834 метри, є гірським готелем з 1952 року. Завершена в 1938 році, вона розташовувалася в закритому для публіки житловому та урядовому комплексі нацистського керівництва. Там відкрито експозицію, присвячену історії будівлі.

Асоціація гірських вражень Берхтесгадена пише на своєму вебсайті про будинок: «Побудований у 1937/38 роках, так званий чайний будиночок мав служити політичним майданчиком для представництва подалі від очей громадськості в епоху нацистів. Насправді Кельштайнхаус мав деяке значення». Адольф Гітлер приймав там дипломатів чи інших іноземних гостей.