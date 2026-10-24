Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти постачальників російського ВПК та підприємств групи «РУСАЛ», підписавши два укази, якими ввів у дію рішення РНБО.

До першого списку ввійшли 51 людина та 44 юридичні особи, причетні до виробництва російського ракетного озброєння. Йдеться про підприємства та керівників, які забезпечують сировиною, обладнанням й інструментами виготовлення «Іскандерів», «Калібрів», Х-101 і «Кинджалів».

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Другий пакет охоплює 32 громадян РФ і 35 російських компаній. Серед них — постачальники засобів зв’язку й управління для FPV-дронів, іноземної електроніки та верстатів для заводів, що виробляють ракети Х-101, Х-59 і безпілотники «Оріон».

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Під санкції також потрапили підприємства промислової групи «РУСАЛ», залучені до виготовлення військової авіації, бронетехніки, ракет і дронів. Зокрема, «РУСАЛ Торговий дім» і «РУСАЛ Тайшетський алюмінієвий завод» постачали сировину, використану для виробництва озброєння.