Уряд відкликав свого уповноваженого в Американсько-Українському інвестиційному фонді Євгора Перелигіна. Натомість на цю посаду делегували колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів, повідомляє Громадське.

Юлія Свириденко, яка після звільнення з уряду очолила бізнес-школу Київської школи економіки (KSE Business School), ще на посаді міністерки економіки працювала над угодою про створення цього фонду.

У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. У квітні 2025 року Свириденко підписала її разом із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Документ передбачав створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду на таких умовах:

Фонд створюється на засадах 50/50, й обидві сторони мають рівне право голосу.

Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».

Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.