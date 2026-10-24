Вже цієї ночі вся Україна перейде з так званого літнього часу на зимовий. Проте куди саме потрібно крутити стрілки – краще уточнити заздалегідь, пише РБК-Україна.

Правила переходу навесні на літній час і повернення восени до зимового – зафіксовані постановою Кабінету міністрів №509 від 1996 року “Про порядок обчислення часу на території України”.

Згідно з документом, перевести годинники на зимовий час українцям необхідно в останню неділю жовтня:

о 4 годині ночі;

на 1 годину назад.

Тобто дата – залежить чинного календаря, а час – чітко зафіксований нормативно-правовим актом державного рівня.

У 2026 році остання неділя жовтня припадає на 25 число.

Отже, вже цієї ночі – з суботи (24 жовтня) на неділю (25 жовтня) – стрілки годинників мають бути переведені на 1 годину назад (з 04:00 на 03:00).