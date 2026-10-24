Як повідомили у Генштабі, 23-го та у ніч на 24 жовтня Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах на території рф. Уражено комбінат «Тольяттікаучук», АТ «Протон-Електротекс» у місті Орел та літак на аеродромі «Єйськ».

Так, ураження основної виробничої будівлі АТ «Протон-Електротекс» у місті Орел Орловської області рф ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б’є по українських містах.

Довідково. АТ «Протон-Електротекс» — провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу, від кристалів до готової продукції. Серед неї — модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер» і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 «Искандер-М». У межах кооперації підприємство також бере участь у виробництві бойових машин ЗРГК «Панцирь-С1» та його модифікацій.

Уражено комбінат «Тольяттікаучук» у місті Тольятті Самарської області рф. В районі комбінату зафіксовано вибух і пожежу.

Ураження таких об’єктів б’є по ланцюгу постачання сировини для російської ракетної програми.

Довідково. Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Окрім того, уражено літак на аеродромі «Єйськ» Краснодарського краю рф. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Сили оборони України здійснюють ураження об’єктів на території противника в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України.