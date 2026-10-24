У Силах оборони України фіксують відновлення роботи супутникової системи зв’язку Starlink/Starshield на швидкості понад 400 км/год.

Про це в коментарі «Мілітарному» повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара.

«Системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield. Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв’язок стабільний», — зазначив він.

Міністр додав, що це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція Президента України на найвищому рівні дає результати.

«І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та звʼязку», — додав Хмара.

Наразі Міністерство оборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink/ Starshield.