Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон “займеться Кубою” після вирішення справ з Іраном і відправить туди топдипломата США для завершення угоди. Державний секретар США Марко Рубіо тим часом закликав тих, хто прагне змін на Кубі, співпрацювати з ЦРУ. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

“Ми займемося Кубою на зворотному шляху з Ірану… потім ми відправимо Марко Рубіо, щоб завершити угоду”, – сказав Трамп на мітингу у Флориді.

“Тим, хто прагне створити позитивні зміни на Кубі – зараз саме час”, – сказав Рубіо, який займався значною частиною політики Трампа щодо Куби, у п’ятницю в X.

Рубіо закликав тих, хто розчарований урядом Куби, “скористатися цією можливістю, щоб створити бажані зміни через дискретне партнерство з ЦРУ”, не вдаючись до подальших подробиць.

Адміністрація Трампа раніше заявляла, що її метою є зміна комуністичного уряду Куби.