Стиль 1970-х знову набирає популярності, але тепер його радять адаптувати до сучасних образів. У тренді замша, штани-кльош, вельвет, високі чоботи, великі хутряні коміри та романтичні блузи.

Про це пише Експерт з посиланням на Interia Styl.

Одним із головних матеріалів сезону стала замша коньячного, карамельного та шоколадного кольорів. Найактуальніше вона виглядає у вигляді прямих курток, лаконічних тренчів, сумок і чобіт, особливо в поєднанні з простими базовими речами.

Штани-кльош також залишаються серед помітних трендів. Сучасні моделі шиють не лише з деніму, а й із костюмної тканини у відтінках шоколаду, графіту та бордо, поєднуючи їх із приталеними гольфами, жакетами та взуттям на стійких підборах.

Вельвет повернувся завдяки захопленню ретроестетикою та стилем grandpa chic. Особливо актуальними називають сливові, гірчичні, оливкові, карамельні й шоколадні відтінки, а сам матеріал радять використовувати як один акцент у комплекті.

Серед взуття на перший план виходять чоботи до коліна з трохи заокругленим носком і стійкими підборами. Їх можна носити із сатиновими мідіспідницями, бермудами або об’ємними жакетами.

Ще один характерний елемент 70-х — куртки та пальта з великими пухнастими комірами. Сьогодні перевагу радять віддавати штучному хутру та комбінувати такі речі з максимально простим одягом.

У гардероб також повертаються романтичні блузи з воланами, прозорими тканинами, зав’язками під шиєю та пишними рукавами. Їх радять поєднувати з грубішими фактурами — денімом, шкірою або замшею.