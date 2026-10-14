Радник президента Сергій Флеш зазначив, що проблема з обмеженням роботи Starlink значно глибша, ніж може здатися на перший погляд.
-Усі пишуть, що обмеження «Старлінк» вплинуло на далекі місії та фронтову логістику, але є інша велика для нас проблема.
«Старлінк» використовується в найефективнішому зараз рішенні (перехоплювачі) для захисту нашого неба від реактивних «Шахедів».
Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох варіантів захисту країни від реактивних «Шахедів», – зазначив Флеш.
Нагадаємо, раніше Флеш підтвердив – SpaceX без попередження обмежила роботу Starlink