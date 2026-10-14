Стартував шостий антарктичний сезон українського науково-дослідницького судна «Ноосфера». У цій місії заплановано розширення території та типів досліджень в межах міжнародних співпраць.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає Інше ТВ.

Нині «Ноосфера» прямує з Кейптауна (ПАР), де наш флагман вимушено базується через повномасштабне вторгнення рф, до Антарктики. Капітаном судна є Андрій Старіш.

Перша зупинка — польська антарктична станція «Арцтовський», якій «Ноосфера» надає логістичну підтримку в будівництві нових корпусів. Після цього криголам вирушить до Пунта-Аренаса (Чилі). Там забере першу групу українського сезонного загону та вантажі й відправиться до «Вернадського». Прибуття на нашу станцію очікується на початку грудня.

Цього сезону заплановано багато досліджень у межах міжнародних співпраць:

На борту «Ноосфери» та на станції працюватиме перша індонезійська експедиція, яка разом із нашими вченими впроваджуватиме нові геологічні, біологічні та океанографічні проєкти.

Продовжиться співпраця з Мексикою, США та Чехією.

Відбудуться два дослідження у межах проєкту ЄС POLARIN. Одне присвячене розповсюдженню мікробних спільнот у повітрі полярних регіонів, а інше — моніторингу вуглецю в Південному океані.

Основною подією стане масштабне українсько-шведське дослідження моря Ведделла. Воно розташоване на схід від Антарктичного півострова, і це перше таке значне розширення дослідницької території для української полярної науки. Під час експедиції планують вивчати екстремофільні організми, які мешкають у «чорних курцях» — підводних гейзерах з температурою до 400°C. Також вчені шукатимуть холодноводні корали та навіть затонуле судно. Окрім того, триватимуть дослідження атмосферних річок і океанських течій.

Традиційно «Ноосфера» забезпечить ротацію річних експедицій на «Вернадському».

У Національному антарктичному науковому центрі наголошують: всі спільні дослідження фінансуються закордонними партнерами та грантами. Тож розширення типів та території досліджень стало можливим не за рахунок державного бюджету.

Фото: Андрій Старіш, Денис Матюшенко, Антон Ніконов, Володимир Удовенко

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