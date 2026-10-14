Національне агентство з питань запобігання корупції запустило кампанію “Зроби перший крок – напиши повідомлення”, покликану підвищити готовність українців повідомляти про можливі прояви корупції.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

-Що відбувається між моментом, коли людина дізнається про корупцію, і хвилиною, коли вирішує про неї повідомити? Саме тоді виникають найважчі сумніви: “Чи варто мені втручатися?”, “А якщо це матиме для мене наслідки?”, “Може, краще заплющити очі?”.

Для багатьох мовчання здається найпростішим і найбезпечнішим вибором. І це не обов’язково свідчить про байдужість – людині часто бракує відчуття захищеності, щоб наважитися діяти.

Щоб допомогти подолати цей бар’єр, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запускає інформаційну кампанію “Зроби перший крок – напиши повідомлення”, яка реалізується за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Головна мета кампанії – змінити сприйняття інституту викривання в суспільстві та підвищити готовність людей повідомляти про можливі прояви корупції. Повідомлення про корупцію – це відповідальний крок людини, яка захищає власні права та майбутнє держави.

Викривачі – це ті, хто наважується діяти. Саме завдяки їхнім повідомленням уповноважені органи отримують можливість вчасно виявляти корупційні схеми та реагувати на них.

Упродовж кампанії НАЗК розповідатиме про права викривачів, гарантії безпеки та правовий захист, передбачені законодавством, а також про можливості й механізми повідомлення про корупцію.

Безпечно повідомити про корупційне правопорушення можна вже зараз через Єдиний портал повідомлень викривачів. Зроби перший крок – напиши повідомлення! – закликає НАЗК.

І складається таке враження, що біда з корупцією в Україні саме тому, що про неї не повідомляють, а не тому що боротьба з корупцією теж стала частиною корупції.