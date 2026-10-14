МАГАТЕ направить місії на 19 українських електричних підстанцій.

Про це повідомляє МЗС України з посиланням на інформацію Міністра закордонних справ України Андрія Сибіги за результатами зустрічі з Рафаелем Гроссі, передає Інше ТВ.

За інформацією А.Сибіги, у Варшаві він обговорив із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі ситуацію на ЗАЕС та навколо неї, безпекові загрози, спричинені триваючою російською мілітаризацією, а також необхідність забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.

«Вдячний генеральному директору за його рішення направити місії МАГАТЕ на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій.

Це стане найбільш масштабним розгортанням місій МАГАТЕ такого типу на сьогодні та своєчасним кроком для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки на тлі триваючих російських атак на енергетичну систему України», – зазначив Андрій Сибіга.



Як повідомляло Інше ТВ, на початку жовтня МАГАТЕ заявила про нові пошкодження критичної інфраструктури ЗАЕС