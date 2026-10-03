Серія ударів по Запорізькій тепловій електростанції, розташованій поблизу окупованої ЗАЕС, пошкодила трансформатори, важливі для зовнішнього електроживлення атомної станції.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, передає «Слово і Діло».

За даними МАГАТЕ, удари по території Запорізької ТЕС сталися 19, 20 та 27 вересня. Внаслідок них були пошкоджені трансформатори, які мають важливе значення для забезпечення зовнішнього живлення Запорізької АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наразі веде переговори з Україною та росією щодо запровадження локального припинення вогню, яке дозволило б провести необхідні ремонтні роботи.

Крім того, за інформацією агентства, атака 22 вересня вивела з ладу станцію радіаційного моніторингу за межами майданчика ЗАЕС. Це зменшило можливості контролю за рівнем радіації в районі станції.

Також у МАГАТЕ повідомили, що внаслідок ударів по Енергодару загинув працівник Запорізької АЕС.

Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії. У таких випадках станція змушена переходити на резервні дизель-генератори. МАГАТЕ неодноразово наголошувало, що стабільне зовнішнє живлення є критично важливим для ядерної безпеки станції.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни намагаються русифікувати МАГАТЕ та ізолювати Енергодар, щоб зупинити виток інформації про ситуацію в місті та на ЗАЕС, – ГУР